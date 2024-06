PM Benjamin Netanyahu: La guerra en Gaza no terminará hasta que Hamas sea destruido

El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó a través de X, formalmente Twitter, el sábado que la guerra contra Hamas en Gaza continuará hasta que la organización terrorista sea destruida.

"Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y asegurarse de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel", declaró la Oficina del Primer Ministro (PMO).

The Prime Minister's Office: Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.