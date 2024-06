'Él no sabía nada': Cómo el rehén Shlomi Ziv fue rescatado por las FDI

Ayer, después de 246 días de guerra, los cuatro rehenes Noa Argamani, Almog Meir, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv fueron rescatados de la cautividad de Hamas en una audaz operación militar, sanos y salvos.

Esta mañana, Rosa Ziv, madre de Shlomi, fue entrevistada por Maariv y habló sobre el emocionante reencuentro con su hijo. Explicó que no sabía si todavía estaba vivo ni en qué condición se encontraría. "La alegría es grande, no se puede describir con palabras. Todavía no asimilo que esté aquí. Creía con todas mis fuerzas que Shlomi regresaría; hay que creer en lo bueno, y será bueno", dijo Ziv a Maariv.

Describió el momento en que se enteró de que había sido rescatado de la cautividad: "Al principio, escuché rumores infundados de que había sido rescatado, pero no creí que regresaría hasta que las FDI nos informaron oficialmente que estaba de camino. Después de unas horas, lo encontramos en el Hospital de Tel Hashomer [Centro Médico Sheba]", dijo Ziv.

Según recuerdo, el 7 de octubre, Shlomi fue a trabajar al Festival Nova como guardia de seguridad como parte de la producción de la fiesta con sus dos amigos: el difunto Aviv Eliyahu, primo de la esposa de Shlomi, y el difunto Jake Marlowe, quienes fueron asesinados en la fiesta. Cuando comenzó el ataque, Ziv se quedó en el área del evento y ayudó a los asistentes a la fiesta hasta que lo secuestraron a la Franja de Gaza," agregó Ziv.

"Cuando lo conocimos en el hospital, el reencuentro fue exactamente como lo había imaginado. Mi nuera y yo llegamos juntas, la dejé acercarse primero, se abrazaron y luego mi hijo me abrazó a mí, y me llamó mamá con lágrimas de alegría. Shlomi no sabía que sus dos amigos habían sido asesinados, así que nos preguntó qué les había pasado. Miren, su esposa, le dijo que 'hablaremos de Aviv y Jack', entonces se dio cuenta de que estaban muertos y comenzó a llorar.

Como era de esperar, lo tomó muy mal y dijo: 'Soy culpable'. Le dijimos que no era culpable de nada," dijo Ziv.

Según su madre, la familia todavía está en el Centro Médico Sheba, y Shlomi está siendo sometido a una serie de pruebas. "Ha perdido mucho peso, pero en general, se siente bien," dijo Ziv sobre la condición de su hijo. "No sufrió daño físico. Pasó el tiempo jugando al rummy con otros rehenes y no estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en Israel ni expuesto a los medios israelíes."

'Fue un shock para él'

Ella dijo además, "Tuvimos que contarle todo lo que había sucedido aquí en el país desde el 7 de octubre. No sabía nada, y fue un shock para él. También dijo que él y los otros rehenes sabían que las FDI estaban luchando en Gaza. Escuchaban los combates y rezaban por la seguridad de los soldados. No ha compartido mucho sobre lo que ha pasado; no lo presionamos, y estamos aquí para él en todo. Tendremos días más difíciles y difíciles."

Como se mencionó, Shlomi vive en Elkosh, un moshav en la frontera norte, cuyos residentes no han sido evacuados oficialmente. Debido a la proximidad a la frontera y las amenazas de la organización terrorista Hezbolá, su familia todavía está discutiendo si regresar o no después de haber elegido irse temporalmente.