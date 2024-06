VP Kamala Harris proyectará documental sobre agresiones sexuales el 7 de octubre en la Casa Blanca

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presentará una proyección parcial en la Casa Blanca el 17 de junio de Gritos Antes del Silencio, el documental creado por Sheryl Sandberg sobre la horrenda violencia sexual cometida por Hamas el 7 de octubre, con la presencia de Sandberg.

La vicepresidenta pronunciará un discurso sobre la violencia sexual relacionada con conflictos a partir de las 4:30 p.m. ET, seguido de un panel de discusión con sobrevivientes y expertos de todo el mundo, y la proyección de parte del documental. El evento se podrá ver en vivo en el sitio web de la Casa Blanca. El documental completo de Gritos Antes del Silencio se puede ver en YouTube. Más de un millón de personas han visto Gritos Antes del Silencio desde su lanzamiento a finales de abril.

El silencio de la mayoría de las organizaciones de derechos de las mujeres y de los derechos humanos sobre los asaltos sexuales cometidos por Hamas el 7 de octubre, que incluyeron violaciones en masa y mutilación genital, llevó a la ex Directora de Operaciones de Meta y autora Sandberg a realizar este documental, dirigido por Anat Stalinsky. Presenta testimonios de los primeros intervinientes y supervivientes de la masacre, así como un relato de Amit Soussana, una rehén liberada que fue agredida sexualmente por uno de sus captores de Hamas.

"Motivos razonables para creer que se produjeron agresiones sexuales"

Aunque la oficina de la ONU sobre violencia sexual en conflictos publicó un informe en marzo que afirmaba haber encontrado "motivos razonables para creer" que tales agresiones habían sido perpetradas por terroristas de Hamas, algunos han negado que estos crímenes hayan tenido lugar, citando el hecho de que Soussana es la única víctima que ha salido a testificar. El documental deja claro que la trágica verdad es que casi todas las víctimas de violación fueron asesinadas después, y a veces durante, los asaltos. Sandberg visitó Israel para hacer esta película para así poder "hacer oír esas voces silenciadas".

Sin embargo, muchos siguen insistiendo en que no han visto ninguna evidencia convincente de los asaltos, en marcado contraste con la forma en que se ha tratado a las víctimas de violación en otros conflictos como la Guerra de Bosnia en la década de 1990, por lo que mostrar este documental en la Casa Blanca traerá la atención muy necesaria a este tema.

Por respeto a las víctimas y sus familias, la película no contiene imágenes explícitas, pero sí presenta descripciones gráficas de violencia sexual. Sandberg dijo en el documental que "este es el trabajo más importante de mi vida y tal vez todo lo que he hecho ha llevado a este momento... La violación no es resistencia. La violencia sexual nunca es aceptable".

Al permitir que las víctimas y testigos cuenten sus historias, Sandberg dijo que esperaba "podemos tomar el dolor y el trauma y convertirlo en esperanza, convertirlo en compromiso, convertirlo en convicción de que no vamos a permitir que esto vuelva a suceder".