Sinwar no quiere un acuerdo de alto al fuego, busca aumentar la presión internacional sobre Israel

Tras el rechazo de Hamas al esquema de acuerdo de rehenes propuesto por el presidente de EE. UU., Joe Biden, el grupo terrorista emitió correcciones que ilustran la discrepancia entre la posición de Israel y la de Hamas. La brecha en las posiciones ha sido previamente definida por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, como "pequeña e insignificante". El experto en Medio Oriente e investigador principal del Centro Moshe Dayan para Estudios del Medio Oriente y África, el Dr. Harel Horev, arrojó luz sobre la situación actual en una conversación con Maariv.

¿Después de las "correcciones" de Hamas al esquema propuesto por Biden, hay posibilidad de un acuerdo?

"Es absolutamente claro que estas no son pequeñas correcciones como algunos de los oradores y partidarios de Hamas intentan presentarlas. La enmienda más problemática es la que busca privar a Israel de toda capacidad de utilizar el poder militar en la fase de negociación hacia la segunda fase del acuerdo.

"Esto significa que Hamas podrá exigir el precio que quiera por los rehenes y retenerlos durante el tiempo que desee. Esto, por supuesto, es inadmisible. Aceptar esta condición podría traer de vuelta a los rehenes de la primera ronda, pero sería una traición, y no tengo una manera más fácil de decirlo, a los jóvenes rehenes de la segunda fase, algunos de los cuales, especialmente aquellos de los que Hamas miente diciendo que no sabe su paradero, no verán la luz del día durante muchos años.

"¿Qué impedirá a Hamas retenerlos como una garantía futura si Israel no tiene forma de presionar para liberarlos? Dado que Sinwar no es estúpido y sabe que Israel no puede aceptar esa condición, esta es otra clara evidencia de que él no quiere el acuerdo. También se ha exigido la restauración de la Franja al comienzo de la implementación del acuerdo. De esta manera, Hamas quiere ganar su recompensa por el alto el fuego desde el principio y también poner a Israel en una posición complicada al impedirle la capacidad de actuar." Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 14 de junio de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

¿Cuáles son tus pensamientos sobre la conducta de Estados Unidos sobre el tema?

"Es extremadamente problemático desde el principio. En mi opinión, perjudicaron más a los rehenes de lo que fueron útiles, basados en una lectura distorsionada y un malentendido básico sobre la forma en que las operaciones deben llevarse a cabo en Medio Oriente. Esta no es una nueva "enfermedad" suya, y espero que lo ocurrido ahora los haga reflexionar sobre la efectividad de ejercer presión sobre nosotros en lugar de ejercer presión paralizante sobre Hamas, y los haga recapacitar."

Parece que Hamas es inflexible en su rechazo

"En efecto. La evidencia de los últimos días refuerza la evaluación de que Sinwar no quiere un acuerdo todavía porque quiere llevar a Israel a sus rodillas aumentando la presión interna en relación con los rehenes y aumentando la presión externa que destruirá la reputación internacional de Israel.

"Creo que es demasiado optimista y, como yihadistas, demasiado infantil y maximalista en sus expectativas. Las condiciones que estableció muestran que no quiere el acuerdo."

La exclusiva del Wall Street Journal sobre los contactos de Sinwar con el liderazgo de Hamas en el extranjero también aclara que quien ha estado impidiendo los acuerdos es Sinwar, quien habla bastante explícitamente sobre los sacrificios que se deben hacer para lograr la caída de Israel.

Una prueba adicional es el documento que reveló lo que Israel estuvo de acuerdo en dar, lo cual básicamente incluye un cese de hostilidades y una retirada completa de la Franja. Dado que Sinwar no quiere el acuerdo, está presentando nuevas dificultades, y podemos estar seguros de que incluso si aceptamos esas condiciones actuales, Dios no lo quiera, se nos presentarán nuevas condiciones. Lamentablemente, actualmente no tenemos otra opción más que volver a atacar a Hamas continuamente.

Título: ¿Por cuánto tiempo podemos permanecer en esta situación en el Norte, cuáles son las consideraciones de Israel?

"Creo que la consideración principal es concentrar los esfuerzos en la Franja de Gaza. Desde un punto de vista puramente militar, esta es una consideración correcta. Israel no debe transmitir debilidad e inconsistencia en una transición frenética de una arena a otra, con toda la frustración y enorme tristeza por lo que está sucediendo en el Norte.

"Aún queda trabajo por hacer en la Franja, y para llevarlo a un nivel razonable, se requiere otro mes y medio, por lo tanto, el ejército concentra acertadamente sus esfuerzos allí. Solo es necesario ver que ahora, después del rechazo de Hamás, el ejército recibirá del escalón político el permiso para actuar allí como debería y no trabajar de manera lenta.

"Es mejor no dividir los esfuerzos en este momento porque el día de Hezbollah llegará cuando alcancemos ese umbral crítico en Gaza. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que en una situación explosiva como esta, la realidad puede cambiar rápidamente si algo sucede que rompe las reglas de tal manera que Israel no puede evitar responder con toda su fuerza."