El costo de la libertad: ¿Puede Israel seguir pagando el precio de los rescates de rehenes?

El heroico rescate de rehenes del fin de semana pasado nos dejó a muchos felices y confundidos, emocionados y tristes. ¿Cómo no alegrarse ante la noticia de que cuatro de nuestros compatriotas fueron rescatados de la cautividad? ¿De qué corazón no se hincha al ver a familias reunidas, y quién no derrama lágrimas al pensar en todos aquellos cuyos seres queridos no fueron liberados? La euforia nos envolvió a todos por un momento. Y luego volvieron todos los pensamientos escépticos.

¿Es aceptable intercambiar cuatro prisioneros por cientos de muertos? ¿Y cuántas operaciones arriesgadas adicionales se necesitan para rescatar a los 120 cautivos restantes? ¿Tenemos un ejército que sobresale solo en operaciones específicas pero es derrotado en guerras reales? ¿Y quién es este extraño hombre con la barba gris que siempre viene a ser fotografiado cuando hay motivo de celebración? ¿Qué hace el resto del tiempo?

A veces, pienso que somos como niños perdidos en el bosque, similar a la historia de Hansel y Gretel. Su infancia fue aterradora. En su hogar, su padre debilitado era sometido a los caprichos de su madre excesiva, la dama de la casa en teoría y en práctica.

Y en lo más profundo del bosque, se encontraron con una bruja asesina y hambrienta. Para encontrar su camino en el bosque entre los trucos de la bruja, los dos esparcieron guijarros y luego migajas de pan para marcar su camino de regreso a casa. Soldados de las IDF entran en combate en la Franja de Gaza, 10 de junio de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El futuro del pueblo de Israel y Palestina depende de una alianza total

Dejaremos la difícil historia allí. Supongo que cada vez que descubrían la siguiente migaja, la alegría se sentía en sus corazones. Un sentimiento de que allí, su estrategia se estaba materializando y progresando, y pronto alcanzarían su destino. Esto es la naturaleza humana. Una migaja de pan para el hambriento es una comida completa, y una pequeña piedra puede ser una guía salvadora.

Pero nosotros, los lectores, sabemos, como observadores desde afuera, que es solo una ilusión. Sabemos lo vasto y engañoso que es el bosque, cuántas criaturas malignas deambulan dentro de él, cuántas de ellas atacarán nuestras migajas, y de repente, no hay camino ni dirección para los niños perdidos.

Nosotros, los israelíes de hoy, somos similares a los originales Hansel y Gretel. Perdidos, constantemente en peligro, indefensos contra el mal enorme en las profundidades del bosque. El padre impotente al frente del hogar nos abandonó debido a los caprichos de nuestra madre, y el 'hechicería' asesina de Hamas no conoce límites.

En la casa de una malvada amante, en la implacable selva caníbal de Hamas, nos hemos vuelto adictos a cada atisbo de esperanza, a cada destello de salvación. Para los israelíes, solo hay dos direcciones. La primera es dirigirse hacia el nacionalismo de derecha. Luchar para ganar, expulsar, matar tanto como sea posible, derrocar, molestar y ser arrogante. Este camino tiene representantes, académicos y mentores. Es tentador, y las multitudes caminan en él con el entusiasmo de un pueblo racista y autoritario.

Hay otro camino, que tomará al menos una generación, un camino cuyo final es muy similar al final de la dura leyenda de Hansel y Gretel. La 'hechicera' encontrará su muerte en su propio horno. Y la familia restante, el padre y sus dos hijos, vivirán largos años juntos en felicidad y armonía. El futuro del pueblo de Israel y Palestina depende de una alianza total. El día después es el primer día después de Netanyahu y Sinwar, a pesar de todas las diferencias y similitudes entre ellos.

Avraham Burg es un ex presidente de la Knesset y el presidente de la Agencia Judía.