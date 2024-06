Yakir Ya’akov Levi: ‘Un hombre con un rostro cálido, amabilidad y gracia’

Yakir Ya’akov Levi, de 21 años, de Hafetz Haim, cayó en combate en el sur de la Franja de Gaza, anunció las FDI el domingo.

Levi, del Batallón 601, fue ascendido al rango de sargento póstumamente.

Estudió en la yeshivá hesder de Sha’alvim junto al compañero soldado fallecido Eliyahu Moshe Zimbalist, quien murió en el mismo incidente. La yeshivá elogió: “No se separaron, ni en vida ni en la muerte”.

Israel announces the deaths of eight fighters who fell in battle against Hamas terrorists in Gaza.Cpt. Wassem Mahmoud, 23Sgt. Eliyahu Moshe Zimbalist, 21Sgt. Itay Amar, 19Sgt. Stanislav Kostarev, 21Sgt. Or Blumovitz, 20Sgt. Oz Yeshaya Gruber, 20Cpt. (res.) Eitan… pic.twitter.com/smKw9Z2o85