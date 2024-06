'Abbas ha fracasado': el oponente de Fatah, Samer Sinijlawi, detalla el camino hacia la paz

Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew realizada entre marzo y abril muestra que el 76% de los israelíes judíos piensan que Israel definitivamente o probablemente tendrá éxito en lograr sus objetivos de guerra contra Hamas; el 12% cree que definitivamente o probablemente fracasará. El cuatro por ciento piensa que la respuesta militar de Israel a Hamas en Gaza ha ido demasiado lejos. El noventa por ciento de los encuestados perciben positivamente el papel de Estados Unidos en la guerra, y el 40% piensa que Israel debería gobernar la Franja de Gaza después de la guerra.

