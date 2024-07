MIRA: 'Por Arnon, estamos aquí': Noa Argamani agradece a las FDI, insta a la devolución de rehenes "Lamento junto a la familia de Arnon Zamora, quien cayó durante la operación de rescate de mí misma y otros tres rehenes. Mi corazón está con su familia", dice. JERUSALEM POST STAFF By

Former Hamas hostage Noa Argamani thanks the IDF and urges Israel to return the hostages still in captivity. June 29, 2024. (Credit: Hostages and Missing Families Forum)