"Sueño que están juntos": Madre de hermanos secuestrados en Gaza habla de su vida

Sylvia Konio es la madre de Ariel y David, quienes siguen cautivos en Gaza, junto con la pareja de Ariel, Arbel Yehud.

Ocho miembros de la familia Aloni-Konio de Nir Oz fueron secuestrados el 7 de octubre. La nuera de Sylvia, Sharon Aloni-Konio, y sus jóvenes nietas, Emma y Yuli Konio, regresaron del cautiverio después de 52 días como parte del primer acuerdo de rehenes.

La hermana de Sharon, Danielle, y su hija de cinco años, Amelia, también fueron secuestradas.

Sylvia Konio habló la mañana del miércoles pasado con Udi Segal y Anat Davidov en la radio 103FM. David Kunio (credit: Abductees' Families Headquarters)

Konio describió el regreso de su familia y su espera por los hombres aún cautivos.

"Es muy difícil. La incertidumbre es terrible e inimaginable, realmente", dijo. "Mis nietas atraviesan días y noches muy difíciles. Ayer fue su cuarto cumpleaños, sin su padre y sin su tío. Preguntan cuándo los malos los traerán de vuelta".

"Esto sucede todos los días, todas las noches, con gritos y lágrimas", continuó Konio. "Es horroroso, es inimaginable que no haya acuerdo, nada. No me he rendido. Tengo la esperanza de que regresen. Tengo sueños donde los veo en el hospital, y corro hacia ellos, los abrazo, los beso por todo lo que han pasado."

Una familia desgarrada

Sylvia agregó: "Realmente espero que estén juntos. Otro sueño recurrente que tengo es que están juntos. Tratamos de hablar de otras cosas. Tenemos alegría, por supuesto, pero se siente la ausencia.

"Hace un mes, estábamos en la casa de mi hijo mayor para una comida, y Eitan, el gemelo de David, estaba allí con sus hijas y su esposa. Cuando llegamos con Emma y Yuli, vieron a Eitan, que es idéntico a David, y fueron a la madre de Sharon y le preguntaron cuándo regresaría su padre. Esta es nuestra realidad. Somos una gran familia que se siente dividida. El 6 de octubre, había 20 personas en mi casa, y el 7 de octubre, había 12."

Sobre el apoyo que la familia recibe del público, Konio dijo: "La gente no se ha cansado de nosotros. Actualmente vivimos en Karmei Gat, y la calidez aquí es increíble. Lo vemos en las tiendas. La gente nos abraza, y es increíble. La gente viene a nuestra manifestación todos los sábados, y es sorprendente que cada semana vengan personas de diferentes lugares."

Konio concluyó: "No hablo sobre el cautiverio con mis nietas porque es muy sensible y las lleva de vuelta a esos días. No puedo hablar de eso. Para dar a luz a estos niños, perdí mucho. Estuve en reposo en cama durante ocho meses mientras estaba embarazada de ellos".

Ariel también tuvo un gemelo que murió en el camino, y él se aferró hasta el final. Como madre, estoy destrozada. La añoranza es terrible. Si pudieran escucharme, les diría que todos estamos vivos: Eitan está viviendo con las niñas y su esposa, Stav, y todos los estamos apoyando y amando, esperando que regresen".