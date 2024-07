'Sobreviviente': El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con rehén liberada

El presidente Biden recibió a la rehén liberada Liat Atzili, de 49 años, en la Casa Blanca el lunes.

En una publicación en X, anteriormente Twitter, Biden se refirió a Atzili como una "sobreviviente" y dijo que era un honor darle la bienvenida a su residencia para escuchar "de primera mano sobre su resistencia a pesar de haber soportado lo impensable".

Biden continuó diciendo que su trabajo no estaba completo hasta que asegurara la liberación de los rehenes restantes en cautiverio de Hamás.

Liat Beinin Atzili is a survivor.It was my honor to welcome her to the White House this evening, hear firsthand about her resilience despite enduring the unthinkable, and promise her that my work isn't done until we secure the release of all remaining hostages held by Hamas. pic.twitter.com/4fMneEkHzv