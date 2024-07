Primera Dama de Israel en la revista Time: 'Hamas utiliza los cuerpos de las mujeres como armas'

La revista Time publicó un artículo escrito por la Primera Dama de Israel, Michal Herzog, el viernes pasado, en el que pedía la liberación de los rehenes en cautiverio de Hamas y hacía hincapié en las mujeres actualmente secuestradas, escribiendo sobre cómo Hamas está utilizando a estas mujeres para el uso de sus cuerpos como armas, junto con asaltos sexuales y violaciones.

El artículo fue escrito para conmemorar los nueve meses desde que Hamas tomó a los rehenes durante los ataques del 7 de octubre y se tituló "No podemos renunciar a las mujeres secuestradas de Israel".

Herzog, defensora de los derechos de las mujeres, proporcionó antecedentes de los secuestros que ocurrieron, calificando la brutalidad del ataque como "medieval".

Al describir las imágenes, Herzog escribió que en ellas "jóvenes de 18 y 19 años están atadas de pies y manos y enfrentadas contra la pared, objetos pasivos en manos de sus captores. 'Eres tan hermosa', le dice uno a una joven mientras le ata las manos, arrodillada". Manifestantes sostienen carteles gigantes de las mujeres rehenes que aún permanecen retenidas por Hamás en Gaza el día en que se publicó el clip de su secuestro, el 22 de mayo de 2024. (credit: Oded Engel)

Herzog entonces llamó al mundo a comprender que la violencia y los crímenes contra las mujeres retenidas como rehenes en Gaza reflejan la "militarización de los cuerpos de las mujeres" por parte de Hamas.

"Necesitamos enfrentar los hechos. Esta militarización de los cuerpos de las mujeres, esta militarización del asalto sexual y la violación en la guerra desde el 7 de octubre, ha llevado a toda la raza humana muchos pasos hacia atrás", explicó Herzog.

Herzog luego escribió que exigía saber dónde estaba la indignación pública por estas mujeres y preguntó: "¿Dónde está la voz, quebrada y penetrante y feroz, en nombre de estas mujeres? ¿En nombre de la civilización?"

El mundo debe alzar la voz por estas mujeres

"¿Qué ha pasado con nuestra humanidad? ¿Nuestra capacidad de empatía por los rehenes así como por las mujeres y niñas inocentes de Gaza? ¿Nuestra intuición ética? ¿Nuestro sentido de lealtad y responsabilidad hacia estas mujeres rehenes?", continuó.

Herzog agregó una nota personal en la que, siendo mujer y madre, conoce la "vulnerabilidad primaria" que conllevan estos roles, pero también conoce el poder que estos roles tienen y la importancia de utilizar ese poder para no renunciar a aquellas que aún están en cautiverio.

"Yo, al igual que millones de otras mujeres, no me he rendido. Ni con estas jóvenes mujeres. Y no con nuestra humanidad. Hago un llamado a cada persona a alzar la voz por todos los rehenes—mujeres y hombres—aún en manos de terroristas y ayudar a traerlos a casa", concluyó.