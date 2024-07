Netanyahu se reunirá con Biden la próxima semana, sin acuerdo sobre rehenes

El presidente de EE.UU., Joe Biden, espera poder reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu la próxima semana, en función de su recuperación del COVID-19, según informó el jueves la Casa Blanca.

Netanyahu estará en Washington la próxima semana para pronunciar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso el 24 de julio. Los dos Gobiernos han programado provisionalmente una reunión entre Biden y Netanyahu el lunes.

La vicepresidenta Kamala Harris también se reunirá con Netanyahu durante su estancia en Washington, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Biden, presionado por algunos compañeros demócratas para que no se presente a la reelección debido a su desastrosa actuación en el debate contra el republicano Donald Trump el 27 de junio, dio positivo el miércoles por COVID-19 y se está recuperando en su casa de la playa en Delaware. Su plan actual es regresar a Washington el domingo.

Los dos líderes han tenido relaciones tensas durante meses sobre el manejo de Netanyahu de la guerra de Gaza, que fue desencadenada por el ataque de masacre transfronteriza de Hamas el 7 de octubre. Según los recuentos de Hamás, que no pueden verificarse de forma independiente, más de 38.000 personas han muerto en el enclave. Israel afirma que al menos 14.000 eran terroristas. A truck carries humanitarian aid across Trident Pier, a temporary pier to deliver aid, off the Gaza Strip, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, near the Gaza coast, June 25, 2024. (credit: REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY REPORT CONTENT PREVIEW XML)

Los dos hombres han discrepado especialmente sobre la cuestión de la distribución de ayuda humanitaria para Gaza y la ausencia de un plan israelí para el día después de que Hamás deje de controlar el enclave.

"Tenemos todas las expectativas de que los dos líderes tengan la oportunidad de verse mientras el primer ministro Netanyahu esté en la ciudad", declaró el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, sin mencionar una fecha concreta.

"Obviamente tenemos que asegurarnos de que la salud del presidente y su recuperación de COVID tiene prioridad y si y cómo eso podría afectar a la discusión con el primer ministro Netanyahu, simplemente no estamos en una posición hoy para poder ayudar", dijo a los periodistas.

Estados Unidos ha estado trabajando con Qatar y Egipto para intentar acordar un alto el fuego en el conflicto de Gaza con el fin de liberar a los 120 rehenes que permanecen retenidos desde el 7 de octubre y hacer llegar más ayuda humanitaria al enclave.

Un funcionario estadounidense declaró que el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Brett McGurk, viajaba el jueves a Oriente Próximo para realizar consultas sobre el conflicto de Gaza, con paradas previstas en Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

No parecía inminente ningún acuerdo. Kirby dijo que el viaje de McGurk formaba parte de las consultas regulares.

La visita de Netanyahu sería su primera visita a la Casa Blanca desde que volvió al cargo a finales de 2022. Biden se había negado a cursar la tradicional invitación que se concede a los líderes israelíes que forman nuevos gobiernos, debido a las tensiones en torno al programa de reforma judicial de Netanyahu. Homes are destroyed, following the deadly October 7 attack by Hamas terrorists from the Gaza Strip, in Kibbutz Kfar Aza, southern Israel November 2, 2023 (credit: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Los dos hombres sí se reunieron en Nueva York el pasado septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU y de nuevo en octubre, cuando Biden visitó Israel tras el atentado del 7 de octubre.

Los envíos continúan, ¿o no?

Antes de la visita, la administración de Biden podría haber suavizado un punto de discordia la semana pasada cuando dijo que reanudaría el envío de bombas de 500 libras a Israel, aunque dijo que seguiría reteniendo el suministro de bombas de 2.000 libras por las preocupaciones sobre su uso en la densamente poblada Gaza.

En junio, Netanyahu había criticado a Estados Unidos por retener algunas armas, lo que llevó a los ayudantes de Biden a expresar su decepción y confusión por las declaraciones del líder israelí.

La invitación a Netanyahu para dirigirse a una reunión conjunta del Congreso fue orquestada por los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, que han acusado al presidente demócrata de no apoyar suficientemente la estrategia de Israel en la guerra de Gaza.

El discurso de Netanyahu podría poner de relieve las diferencias sobre la política de Israel entre Biden y algunos demócratas progresistas, especialmente si algunos de ellos cumplen su amenaza de boicotear la comparecencia del líder israelí.