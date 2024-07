Sullivan dice que el acuerdo de rehenes es el enfoque principal de reunión de Netanyahu y Biden

El presidente Joe Biden centrará su energía en su reunión de la próxima semana con el primer ministro Benjamin Netanyahu en asegurar el cese al fuego y el acuerdo de rehenes, dijo el asesor de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan el viernes por la tarde durante una entrevista en el Foro de Seguridad de Aspen (ASF).

"Hace varias semanas, el presidente salió y dijo al mundo que hay un plan, un camino para traer a casa a los rehenes, un cese al fuego en su lugar y asistencia humanitaria en Gaza", dijo. "Creemos que hay una oportunidad para lograrlo. Aprovechemos la próxima semana para intentar superar esos obstáculos y llegar a un acuerdo".

Según Sullivan, Biden dijo que estas van a ser conversaciones difíciles que requerirán mucho dar y recibir, y mucho ida y vuelta.

El asesor nacional añadió que si bien la fase inicial es de seis semanas, Biden dijo que uno de los términos de este marco es que si las partes están en la mesa con los mediadores y siguen progresando, esta primera fase podría extenderse hasta llegar a un acuerdo y avanzar a la fase dos.

"La mayoría de eso es entendido tanto por Israel como por Hamas. Hay algunos detalles técnicos que se deben resolver sobre la secuencia de la fase uno a la fase dos", especificó Sullivan. "Ese es uno de los problemas por los que tenemos que trabajar en la fase final, y es una de las cosas de las que el presidente Biden y yo tendremos la oportunidad de hablar con el primer ministro."

La Casa Blanca aún no ha visto una copia del discurso que Netanyahu planea dar este miércoles ante el Congreso.

Sullivan dijo que Washington espera que su discurso sea diferente al que el primer ministro dio en 2015 y que refleje las circunstancias actuales, que son cómo Estados Unidos e Israel están tratando de "enfrentar la amenaza terrorista, coordinarse juntos en los desafíos regionales que ambos países están enfrentando" y cómo "seguimos trabajando hacia el cese al fuego y el acuerdo de rehenes".

Dijo que espera tener "conversaciones productivas" con el gobierno israelí en los días previos al discurso de Netanyahu.

Anteriormente en el día, durante otra entrevista en la conferencia, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, describió las negociaciones de alto al fuego como "dentro de las 10 yardas y avanzando hacia la línea de gol".

"A menudo sabemos que las últimas 10 yardas son las más difíciles", agregó, señalando que ahora la pregunta es terminar de negociar algunos detalles críticos.

Blinken evitó responder la pregunta sobre los informes de que Netanyahu saboteara deliberadamente las conversaciones de alto al fuego y respondió cuidadosamente sobre cómo lidia con el primer ministro.

"No me enfoco en personalidades; me enfoco en políticas", dijo, lo que provocó algunas risas en la audiencia. "Y queremos asegurarnos de que al avanzar con cualquiera, ya sean nuestros aliados israelíes u otros, lleguemos a acuerdos sobre los pasos concretos a tomar para avanzar en lo que sea que estemos intentando progresar".

Blinken señaló que lo que está escuchando en la sociedad israelí es un fuerte deseo de "lograr esto" y lograr un alto al fuego y traer a los rehenes a casa.

La necesidad de dos estados

Cuando se le preguntó si el futuro de una solución de dos estados estaba muerto, Blinken respondió: "No solo no es eso, no puede ser".

Sin embargo, hay realidades fundamentales que no se pueden evitar entre Gaza y Cisjordania: Hay más de cinco millones de palestinos y alrededor de siete millones de judíos israelíes, dijo.

"Ninguno de los dos se va a ninguna parte", enfatizó Blinken. "Los palestinos no van a ninguna parte. Los judíos no van a ninguna parte".

Él enfatizó que debe haber una acomodación que traiga paz y seguridad duraderas a los israelíes que tan desesperadamente la desean y necesitan, y que también cumpla con el derecho a la autodeterminación de los palestinos.

Sobre Irán, Blinken comentó: "Donde estamos ahora no es un buen lugar", ya que el país probablemente está a semanas de desarrollar la capacidad de producir material fisible para un arma nuclear, aunque Irán no ha desarrollado una arma nuclear en sí misma.

Tenemos que ver si Teherán está realmente comprometido con retroceder, dijo, y agregó que la administración de Biden ha estado "maximizando la presión sobre Irán en todos los aspectos".