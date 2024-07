Un informe del Interventor del Estado revela un alarmante aumento de los atropellos en Cisjordania

Un nuevo informe publicado por el contralor estatal Matanyahu Englman el martes indicó un aumento del 330% en los ataques armados a lo largo de las rutas de tráfico en Cisjordania entre enero de 2022 y junio de 2023, en comparación con informes anteriores de 2019 a 2021. Además, una encuesta a residentes de Cisjordania reveló que el 60% de los residentes se sentían inseguros en las carreteras y el 42% habían experimentado eventos hostiles, principalmente lanzamiento de piedras a vehículos.

La auditoría identificó retrasos en la construcción de carreteras de bypass en Cisjordania a lo largo de los años, lo que podría haber evitado numerosos incidentes de seguridad. Por ejemplo, el contralor mencionó la carretera de bypass de Huwara en Samaria, que se inauguró en 2024 después de haber sido planificada durante aproximadamente 30 años. También se criticó a la policía del distrito de Shai por no medir los tiempos de respuesta a incidentes y tener una baja proporción de policías por área. Durante los incidentes, la mayoría de los residentes contactan al centro de llamadas de la autoridad local, 1208, en lugar de a la policía.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) también consideran al centro de llamadas 1208 más efectivo y con mayor conocimiento del área que la Policía del Distrito Shai. El contralor añadió que la red de comunicación celular solo cubre el 70% de las rutas de tráfico, lo que indica una deficiencia significativa.

El informe encontró que la Autoridad Nacional de Bomberos y Rescate tenía deficiencias en las investigaciones de incendios y carecía de condiciones claras para iniciar investigaciones. Se señaló que el 89% de los incendios recientes no fueron investigados. Algunos distritos decidieron independientemente no investigar incendios de vehículos, y los organismos autorizados no evaluaron si era necesario llevar a cabo una investigación.

Investigaciones retrasadas

Englman descubrió que más del 30% de las investigaciones en años recientes se retrasaron varios días (dos o más) desde el inicio del incendio, dificultando la recopilación de evidencia en la escena. Como resultado, en el 8% de los incendios investigados entre 2020 y 2022, no se pudieron determinar hallazgos precisos debido a interrupciones en la escena. Fuerzas de seguridad israelíes aseguran la escena de un ataque a tiros en la Ruta 60, cerca de Hebrón, en Cisjordania, el 21 de agosto de 2023 (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Entre 2019 y 2022, la policía abrió 228 expedientes de investigación por sospecha de incendios provocados con motivación nacionalista, presentándose acusaciones en solo el 33% de los casos. El contralor encontró que tres cuartas partes de estos expedientes de investigación se cerraron debido a "autor desconocido", lo que sugiere una brecha en la captura de sospechosos en casos de incendios provocados.

El informe también encontró que la División de Investigaciones e Inteligencia, establecida en 2022, opera parcialmente, con más de la mitad de sus puestos sin cubrir. En consecuencia, los puestos en las ramas de investigación en los distritos también están vacantes. El informe indicó que la autoridad no lleva a cabo cursos avanzados para los investigadores: "No pueden desarrollar sus habilidades profesionales y mejorar los procesos y resultados de las investigaciones".

El portavoz de las FDI respondió al informe del Contralor del Estado sobre la protección de carreteras en Cisjordania: "Las FDI ven la importancia de la auditoría y aprenden de sus hallazgos. Los hallazgos del informe hacen referencia a datos anteriores a la guerra hasta septiembre de 2023 y no reflejan la situación actual. El despliegue de fuerzas y puestos de control en el área de Cisjordania se determina de acuerdo con la evaluación de la situación y se presenta al ámbito político.

"Paralelamente a muchas acciones tomadas para fortalecer el esfuerzo de protección de carreteras, hay un importante esfuerzo ofensivo en el Comando Central, que incluye miles de acciones ofensivas en las que se arrestaron y eliminaron células terroristas en pueblos y ciudades antes de llevar a cabo ataques. Desde el comienzo de la guerra, cientos de terroristas han sido eliminados, más de 4.200 personas buscadas han sido arrestadas y se han llevado a cabo 57 ataques aéreos con diversos aviones en Cisjordania".

La respuesta de la Policía de Israel aclaró: "Respecto a los tiempos de llegada de los agentes de policía a los lugares de los incidentes, aclaramos que los tiempos de respuesta se miden a través del sistema 'Nueva Policía', que mide automáticamente los tiempos de llegada a los eventos, registrando cada llamada al centro. El rol del sistema es examinar los tiempos de llegada de los vehículos policiales a incidentes según su gravedad (normal, potencialmente mortal, urgente, extremo).

"De los datos de 2023 sobre los tiempos de demora de respuesta a incidentes registrados, se puede ver que no hay una desviación significativa en los tiempos de respuesta del Distrito de Shai".