Netanyahu regresará a Israel temprano tras las fatalidades por cohetes en Majdal Shams

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo el sábado por la noche que los cohetes de Hezbolá en Majdal Shams, que resultaron en graves víctimas civiles y niños, cruzaron todas las líneas rojas y serían recibidos con una respuesta apropiada. El liderazgo político en todo Israel ha expresado disgusto y desdén después de que diez personas murieran en un impacto directo en un pueblo druso.

Adolescentes y niños entre las edades de 10 y 20 años estaban entre las víctimas, con docenas más heridos en diversos grados, según un comunicado de Magen David Adom (MDA).

El cohete impactó en un campo de fútbol cerca de un parque infantil.

Un alto funcionario del grupo Hezbolá del Líbano, Mohammad Afif, dijo a Reuters el sábado que el grupo no era responsable del ataque.

El liderazgo de Israel reacciona al mortal fuego de cohetes

Se espera que el primer ministro Benjamin Netanyahu regrese urgentemente a Israel el sábado por la noche, tres horas antes de lo previsto, después de enterarse del ataque.

Netanyahu declaró tras el ataque: "Ciudadanos de Israel, al igual que ustedes, quedé conmocionado. Me sorprendió ver las terribles imágenes después del ataque asesino de Hezbolá en Majdal Shams. Entre los asesinados, había niños pequeños que estaban jugando al fútbol, y también otros. Nuestros corazones están destrozados por estas escenas. Abrazamos a las familias, abrazamos a toda la comunidad drusa en su momento difícil, que también es nuestro momento difícil.

"Desde que me informaron del desastre, he estado manteniendo consultas de seguridad continuas, y he decidido adelantar nuestro regreso a Israel. Convocaré inmediatamente al gabinete de seguridad a mi llegada. Puedo decir que el Estado de Israel no pasará esto en silencio", agregó. Fuerzas de rescate israelíes en el lugar de un ataque con drones de Hezbolá en el pueblo druso de Majdal Shams, 27 de julio de 2024. (credit: MICHAEL GILADI/FLASH90)

Moshe Davidovitch, jefe del Consejo Regional de Mateh Asher y presidente del Foro de la Línea de Confrontación, respondió al evento mortífero: "Comparto el dolor de la dirección del consejo local de Majdal Shams por el daño trágico a los residentes inocentes y envío deseos de pronta recuperación a los heridos".

Declaró: "¡Estoy indignado! Parece que hasta que los cohetes caigan en Cesárea, el Primer Ministro y los miembros del gabinete seguirán con su política de ignorar el norte. ¡Hago un llamado al gobierno para que despierte de su letargo y actúe de inmediato!"

El presidente Isaac Herzog calificó el ataque a Majdal Shams como "verdaderamente desgarrador". "Hezbolá, armado y financiado por Irán, no distingue entre niño o adulto, soldado o civil, judío o musulmán, druso o cristiano. Los terroristas de Hezbolá atacaron brutalmente y asesinaron a niños hoy, cuyo único crimen era salir a jugar al fútbol. No regresaron. El mundo no puede seguir sentado en silencio ante los ataques terroristas de Nasrallah, que se realizan a instancias del imperio del mal en Irán. El Estado de Israel defenderá firmemente a sus ciudadanos y su soberanía". El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, dijo después del ataque: "Estamos acercándonos al momento de una guerra total contra Hezbolá."

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijo: "Desde el 8 de octubre, he dicho que estamos en un estado de guerra en el norte y el enemigo debe ser derrotado. Hoy, nadie, en ningún foro, incluido el ministro de Defensa que solo buscaba contener a Hezbolá, puede evitar la cruda realidad: estamos en guerra".

El MK Benny Gantz dijo al visitar Majdal Shams: "Tenemos un deber operativo y estratégico de devolver la seguridad al norte y a la gente a sus hogares".

"Lo que ocurrió aquí es un incidente muy grave. Es culpa de Hezbolá y responsabilidad del gobierno libanés", agregó.

Respuesta de líderes mundiales

Líderes mundiales también reaccionaron al ataque. Según la Radio del Ejército, el presidente francés Emmanuel Macron, en conversación con el presidente Isaac Herzog, expresó sus condolencias y shock por el evento.

El expresidente de EE. UU. Donald Trump escribió en una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social: "El ataque de hoy a Israel no puede ser olvidado. Quedará como otro momento en la historia creado por un presidente y vicepresidente de Estados Unidos débiles e ineficaces.

"¡Este ataque, al igual que el ataque del 7 de octubre o la guerra entre Ucrania y Rusia, nunca habría ocurrido si yo fuera presidente!", agregó.

Darcie Grunblatt y el personal del Jerusalem Post contribuyeron a este informe.