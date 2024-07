Reimaginar el Norte de Israel en tiempos de guerra - Comentario

El norte de Israel ha sido reconocido durante mucho tiempo por su gran potencial. "Espacios verdes, paisajes interminables, naturaleza, historia, aire limpio, agua pura, calidad de vida, destino turístico y el 17% de la tierra de Israel, sin embargo, solo el 12% de la población reside allí, y a pesar de la abundancia de activos de la región, sigue subdesarrollada y no alcanza su potencial económico," señala el Fondo Nacional Judío-USA en la apertura de su nuevo plan de 45 páginas para la zona, titulado “El Plan del Norte para Israel - Reimaginar.”

Mientras que el gobierno israelí recientemente se comprometió a reconstruir la región con $1.7 mil millones, el plan dice: “Debemos Reimaginar el futuro con el gobierno, fundaciones, organizaciones y los residentes del Norte para que los sueños de paz, convivencia, sitios religiosos e históricos, y una hermosa visión de una sociedad compartida realmente se conviertan en una realidad aún más vibrante y sólida.”

El Fondo Nacional Judío-USA ha estado trabajando en su iniciativa estratégica Go North durante años, junto con el gobierno y ONGs, para aumentar la población local y potenciar las oportunidades económicas. Con la escalada en el Norte tras el 7 de octubre, cualquier nuevo plan para la región plantea un desafío formidable, por decir lo menos. Pero esto no desanima al Fondo Nacional Judío-USA, cuyo CEO, Russell F. Robinson, proporcionó una copia exclusiva del plan a The Jerusalem Report.

"Con la crisis actual en la frontera con Líbano, aún no está claro si estamos en el 'día antes' o en un estado de guerra, o cuándo será el 'día después'", señala el plan. "La realidad no es simple; las carreteras están bloqueadas, la seguridad es prioritaria, y los residentes han sido evacuados de kibbutzim, moshavim y ciudades, viviendo en hoteles en todo Israel, sin empleo y con incertidumbre sobre su futuro. Se lanzan cohetes, destruyendo hogares, causando víctimas, incendios y daños materiales significativos. Esta realidad está dando forma a la vida hoy en Galilea y en los Altos del Golán."

El plan tiene como objetivo "fortalecer las comunidades existentes y traer de vuelta a la gente a casa, así como impulsar el crecimiento de la población a través del desarrollo de centros de investigación agrícola innovadores, el establecimiento de un instituto culinario de clase mundial (ICM por JNF), la expansión de hubs de startups, el aumento de servicios médicos, asistencia en el marketing de destinos turísticos, la construcción de sitios de vivienda y Centros de Respuesta de Emergencia, el crecimiento de la huella de la tecnología alimentaria, la inversión en pequeñas empresas, el aumento de oportunidades de empleo, el desarrollo de programas juveniles y de liderazgo juvenil, y la promoción de un sistema 'hub and spoke' más eficiente e impactante para organizar y brindar servicios". Vista de un gran incendio en zonas abiertas cerca de Kadita, en la zona de Galilea, norte de Israel, el 12 de junio de 2024 (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

Un objetivo ambicioso

Criticando al gobierno por ver a Israel como un ecosistema económico uniforme sin políticas únicas para cada región, el plan dice que la mentalidad de "talla única" no está funcionando, y las complejidades de la comunidad, la tensión, un ambiente de desconfianza y el diverso mosaico de población hacen crítico desarrollar un nuevo sistema para cambiar este sistema lento e ineficiente. El plan cuidadosamente elaborado se construye en etapas para proporcionar un marco para aprovechar a donantes, organizaciones, fundaciones y el gobierno para trabajar juntos con objetivos establecidos y resultados medidos.

"El Plan Reimagina priorizará los sueños y deseos de la población del Norte y sus comunidades, combinados con nuestro objetivo de aumentar la población en Galilea en 300,000 personas para el año 2050", indica el documento.

"Nuestras prioridades en el Plan Reimagina son la seguridad, reconstrucción de hogares y instalaciones públicas dañadas, desarrollo de nuevos sitios de vivienda, Centros de Respuesta de Emergencia, un instituto culinario de clase mundial, centros médicos, servicios de salud mental, transporte, actualización de sitios históricos, refugios antiaéreos, desarrollo de un plan turístico, servicios para personas con discapacidades, empleo, servicios para jóvenes, marketing de la belleza y beneficios del Norte, una Asociación de Pequeñas Empresas, tecnología alimentaria, y brindar esto a través de un nuevo sistema de centro y radios, en el cual las principales ciudades/comunidades del Norte servirán como 'centros' y varias comunidades/kibutz/moshavim más pequeñas en la zona servirán como 'radios'."