Hamas envía videos de tortura de rehenes israelíes a Ben-Gvir - Informe

Hamas presuntamente ha filmado la tortura de rehenes israelíes, incluyendo videos dirigidos directamente al Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, informó The Telegraph el domingo en un informe no confirmado.

The Telegraph citó a dos funcionarios israelíes, quienes dijeron que los videos muestran a rehenes siendo torturados en un intento de obligar a Israel a aliviar las condiciones de los prisioneros palestinos.

Estos informes siguen a las acusaciones de que los palestinos están siendo retenidos en la base de Sde Teiman en el sur de Israel y las condiciones en las que se encuentran los prisioneros. Ben-Gvir está en contra de un acuerdo de rehenes que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamas y al intercambio de prisioneros palestinos.

The Telegraph señaló que el video ha intensificado la división entre el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) sobre los prisioneros palestinos, con Ben-Gvir reafirmando sus decisiones después de presuntamente ver los videos.

¿Cómo respondió Ben-Gvir a las acusaciones?

Ben-Gvir le dijo a The Telegraph que "no estaba al tanto" de las acusaciones.

En una publicación en X, Ben-Gvir escribió: "Hamas no me envió ningún video, y me niego a cooperar con la propaganda de Hamas: Solo se debe hablar con Hamas a través de la acción".

"La organización terrorista Hamas no buscó ninguna excusa el 7 de octubre para asesinar, violar, secuestrar y abusar de ciudadanos vivos e incluso de cadáveres, e incluso asesinó a rehenes en cautiverio".

חמאס לא שלח לי שום סרטון ואני מסרב לשתף פעולה עם תעמולה חמאסית: עם החמאס צריך לדבר רק דרך כוונות.ארגון הטרור חמאס לא חיפש שום תירוץ ב-7.10 כדי לרצוח, לאנוס, לחטוף, ולהתעלל באזרחים חיים ואפילו בגופות, ואף רצח חטופים בשבי.את חמאס יש להכריע, ולא להיכנע לתכתיביו הדורשים כניעה: יש… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 28, 2024

"Hamas debe ser derrotado y no someterse a lo que dicta, que exige rendición: el territorio de la Franja de Gaza debe ser ocupado permanentemente, la ayuda humanitaria debe detenerse y debe ser derrotado".

"Las condiciones de los terroristas en las cárceles de hecho han empeorado, y los 'campamentos de verano' se han detenido, y estoy orgulloso de eso - no tengo la intención de someterme a los dictados de Hamas".

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas respondió a los acontecimientos, declarando: "No es necesario tener videos adicionales para saber lo obvio: Durante 296 días, los rehenes han sido sometidos a torturas físicas y mentales, han sido privados de comida y mantenidos en condiciones inhumanas".

"El Ministro de Seguridad Nacional, junto con el Primer Ministro y los miembros del gabinete, tienen una sola responsabilidad: ¡Aprobar un acuerdo ahora! Un acuerdo que permitirá la liberación de los 115 rehenes y detendrá la tortura a la que ellos y sus familias se ven obligados a enfrentar", concluyó el comunicado.

Esta es una historia en desarrollo.