Hamás conocía los puntos débiles de las IDF, dicen los oficiales en investigación del 7 de octubre

El comité civil que investiga los eventos que llevaron al 7 de octubre escuchó testimonios de testigos el martes, incluidos oficiales de reserva de las FDI.

El cuerpo que lidera la investigación está compuesto por expertos legales y de seguridad y fue anunciado a principios de este mes por familias de los fallecidos el 7 de octubre, representantes de los kibbutz atacados y grupos de la sociedad civil.

Uno de los objetivos principales del comité es instigar la fundación de una investigación estatal, que ha sido rechazada por el escalón político de Israel.

Los terroristas de Hamas "sabían que las FDI saben cómo manejar un máximo de cinco puntos en paralelo", dijo el líder del Partido Demócratas, Maj. Gen. (res.) Yair Golan, al comité el martes.

Actividades de Golan el 7 de octubre

Golan condujo famosamente hacia el sur el 7 de octubre, rescatando a numerosos israelíes de los ataques de Hamas y trabajando con las fuerzas de las IDF en la zona. El líder del partido Laborista, Yair Golan, asiste a una reunión de la facción en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, el 22 de julio de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Hamas "entendió que en caso de un ataque generalizado, podrían crear una ventaja numérica y derrotar a las fuerzas de las IDF en cada punto cuando era imposible mover fuerzas de un lugar a otro".

Golan mencionó fallos de inteligencia antes del 7 de octubre, diciendo que "había confianza en que lo sabíamos todo. Era cómodo engañarnos a nosotros mismos".

Israel creó una tesis de que el conflicto puede ser gestionado, añadiendo que una expresión escuchada entre las esferas políticas y militares es que "no es necesario resolver problemas; se pueden gestionar".

Golan enumeró las principales fallas a petición del comité. La primera es que todo el sistema de defensa de Israel era visible para Hamas.

"Creamos la ilusión de que teníamos una defensa casi hermética. ¿Qué hizo Hamas? Aprendió y nos desafió", dijo Golan.

Golan dijo que la segunda falla fue la creencia de que el adversario no era serio e incapaz de manejar lo que Israel veía como un desafío imposible.

Hamas aprendió los métodos de las FDI y encontró una manera de superar cada desafío, dijo Golan. Las FDI tienen observadores estáticos, así que Hamas lanzó una granada directamente al punto de observación, lo cual ofreció como un ejemplo.

El tercer fracaso fue que Hamas logró neutralizar el sistema de comando y control en las FDI desde el nivel de división hasta la compañía. Tenían información precisa.

Cuando se le preguntó por el comité si pensaba que las amenazas de individuos de suspender su servicio de reserva durante la revisión judicial afectaban las capacidades de la Fuerza Aérea, Golan dijo que no.

Amishav Ganot, un oficial de reserva en el Comando Sur, también se dirigió al comité.

"En todos los ejercicios militares, las órdenes comenzaban con las palabras: 'Se han infiltrado 60 terroristas Nukhba. Nadie esperaba 3,000 terroristas".

Ganot dijo que ha estado en su batallón durante siete años y ha participado en muchos ejercicios. "En la primavera de 2021, cuando preguntamos cuál sería el método de defensa, nos dijeron 'Estamos trabajando en ello'".

"A finales de 2018, se permitió que los terroristas se acercaran a la valla siempre y cuando no estuvieran armados. El significado de esto - a partir de ese momento ya no hay un perímetro de seguridad."

Granot describió otros eventos previos al 7 de octubre, diciendo que "un alto funcionario en la región responsable de la barrera de seguridad me dijo a finales de marzo que, dos semanas antes del ataque, los terroristas llegaron a la valla y volaron todas las cerraduras. En el pasado, les habrían disparado. Ahora se les permite llegar a la valla."

"Esa misma autoridad les alertó [a los funcionarios] al respecto. Le dijeron que 'cambiara las cerraduras, todo está bien'", dijo.

Ganot también contó al comité sobre su experiencia al llegar al servicio de reserva el 7 de octubre, diciendo que las dificultades técnicas dificultaron sacar los tanques del almacenamiento de emergencia.

"Los soldados del servicio regular no compartieron con nosotros cómo se mantenían [los tanques]", dijo.

"No culpo al personal del almacenamiento de emergencia, eran cuatro empleados para 70 tanques."

El 14 de octubre, se acabaron las piezas de repuesto necesarias para manejar los problemas de almacenamiento, dijo Ganot. "La pieza de repuesto en cuestión cuesta alrededor de 50 shekels", agregó.

Ganot dijo que alertó a su división sobre los problemas de almacenamiento hace dos años.

Haim Yalin, ex jefe del Consejo Regional de Eshkol y residente de Be'eri, mencionó la decisión de 2012 de sacar las armas de las casas de los residentes y trasladarlas a un arsenal.

"Si alguien hubiera tomado la decisión de que las armas estuvieran en casas en cajas fuertes, todo el evento habría cambiado", dijo.

"No estoy diciendo que no hubieran venido 300 Nukhbas. Solo digo que no habríamos tenido [solo] seis armas".

Las seis armas eran accesibles porque estaban en las casas de las personas, mientras que las armas adicionales en el arsenal no estaban disponibles para los residentes de Be'eri porque Hamas tomó el control de la zona, agregó Yalin.

Tomer Nitzan, residente de Netiv Ha'asara, le dijo al comité que en los últimos meses ha habido eventos de seguridad periódicos y crecientes cerca de su moshav, incluyendo personas que se acercaban a la cerca y disparaban.