Ismail Haniyeh "quería ser presidente palestino y destruir Israel"

Avi Issacharoff, reportero de Yediot Aharonot, fue entrevistado la mañana del miércoles pasado en la radio 103FM para discutir el reciente asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Irán.

Issacharoff, quien había conocido a Haniyeh en el pasado, describió su muerte como un golpe significativo para Hamas. Él afirmó, "Haniyeh era un político que intentaba mantener una imagen positiva, pero su objetivo de destruir el Estado de Israel era firme. Haniyeh era la figura política más importante en la organización y el hombre más importante en el movimiento. Se convirtió en una especie de presidente, mientras que su autoridad principal era Sinwar. Haniyeh quería ser el presidente del pueblo palestino. Fue fotografiado en campos de fútbol porque solía ser jugador, e incluso mantuvo contacto con periodistas israelíes durante varios años."

"Lo conocí, al igual que otros periodistas como Suleiman Al-Shafi. Shlomi Eldar fue uno de los periodistas que lo conocía de cerca. Sus hijos estaban en contacto con los medios israelíes y él era verdaderamente un político, no un gran combatiente. En el pasado, trabajó en construcción y renovaciones en Israel y luego se convirtió en jefe de la oficina de Ahmed Yassin."

"Podría resultar chocante decirlo, pero cuando se reunía con periodistas, intentaba presentar una imagen agradable. No era alguien que dijera abiertamente, 'voy a matarte'. A pesar de todas las palabras amables, cuando intentaba demostrar que era un político, su objetivo era claro. Según Haniyeh, al final no habría un estado judío. Recuerdo que intentaba explicar esto." El alto líder de Hamás, Ismail Haniyeh, habla durante un servicio conmemorativo por tres militantes de Hamás muertos en un bombardeo en la ciudad de Gaza el 2 de septiembre de 2019. (credit: HASSAN JEDI/FLASH90)

Los roles contrastantes de Sinwar y Haniyeh

Luego, Issacharoff agregó: "Sinwar creció dentro del ala militar. Es un terrorista de pies a cabeza, un hombre que asesinó colaboradores con sus propias manos, y en prisión torturó a colaboradores. Tiene las manos empapadas en sangre. En contraste, Haniyeh era un político. No participaba en combates. Fue uno de los deportados a Marj El Zhour en 1992 después del secuestro y asesinato de Nissim Toledano. Él era un símbolo. La naturaleza de la relación entre los dos no era de gran hostilidad. Tenían un mutuo respeto entre los gazatíes, pero Sinwar lo veía como un político. No había hostilidad como la que existía entre Khaled Mashal y Haniyeh debido a su rivalidad geográfica y competencia por el mismo puesto."

Cuando le preguntaron sobre las negociaciones en curso del acuerdo de rehenes, Issacharoff dijo: "No conozco todos los detalles. ¿Haniyeh, en su papel de hombre rico corrupto y hedonista, lideró una línea que quería poner fin al incidente en comparación con Sinwar, quien está llevando a todo el pueblo palestino a la ruina? Haniyeh era una figura intermedia que podía hablar con los cataríes, los egipcios y Abu Mazen. Esta es una pérdida y sin duda tendrá un impacto. Alguien más vendrá en su lugar. La pregunta es quién lo sucederá como jefe de la oficina política de Hamas."

Issacharoff concluyó: "Los asesinatos promueven una respuesta. Incluso el asesinato de Haniyeh, que, en mi opinión, es más importante que el asesinato de Hajj Mohsen, a plena luz del día en el corazón de Teherán. Vimos las imágenes de ayer y no veo a los iraníes quedándose tranquilos en esta situación. La pregunta ahora es cómo responderán."