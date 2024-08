Biden reprende a Netanyahu en negociaciones sobre acuerdo de rehenes - informe

Una conversación entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Joe Biden que tuvo lugar esta semana vio al líder israelí decirle a Biden, "Estamos avanzando en las negociaciones; envía una delegación", reveló el Canal 12 el sábado.

La respuesta contundente de Biden fue: "Deja de j****me".

Además del tenso intercambio entre Netanyahu y funcionarios estadounidenses, han surgido nuevas informaciones sobre las discusiones de Netanyahu con líderes de seguridad israelíes. El jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, le dijo a Netanyahu: "Hay condiciones para el acuerdo. Creo que es correcto entablar negociaciones y lograr el mejor resultado posible.

"Continuaremos presionando a Hamas hasta entonces, y después de asegurar un acuerdo, podemos dirigir nuestra atención al norte. En cuanto al corredor de Filadelfia, no sugiero convertirlo en un obstáculo o algo que nos impida traer de vuelta a 30 personas en la primera etapa, la mitad de las cuales son mujeres."

El Ministro de Defensa Yoav Gallant se unió a la discusión, declarando: "Por todas las razones morales y estratégicas, creo que deberíamos ver el acuerdo como una oportunidad. No habrá acuerdo bajo las condiciones que estableces, y lo sabes. No hay razones de seguridad para retrasar el acuerdo. Dicho esto honestamente, te diré que tus consideraciones no son las mejores para el asunto". El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ministros y diputados en un debate de 40 firmas, en la sala de plenos de la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, el 17 de julio de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Fuentes familiarizadas con las negociaciones del acuerdo de rehenes dijeron a Canal 12: "Este es un viaje protocolario, una pérdida de tiempo. Las posiciones actuales de Netanyahu no conducirán a un progreso real".

Después de estos informes, la Oficina del Primer Ministro reiteró su declaración de que Netanyahu espera que Estados Unidos no interfiera en la política israelí.

"Las filtraciones y los informes falsos de fuentes anónimas en los medios están creando una impresión engañosa en el público", dijo. "Si bien el Primer Ministro Netanyahu ha aceptado el esquema, Hamas está tratando de introducir numerosos cambios que efectivamente lo anulan.

"Hamas sigue exigiendo el fin de la guerra, la liberación de un número mínimo de rehenes, la capacidad de inundar Gaza con armas, volver a tomar el control y repetir las atrocidades del 7 de octubre".

"El Primer Ministro está dispuesto a llegar lejos para asegurar la liberación de los rehenes que le son queridos, al mismo tiempo que mantiene la seguridad de Israel.

"El Primer Ministro Netanyahu no ha agregado nada al esquema del 27 de mayo y continúa adhiriéndose a las condiciones básicas para la seguridad de Israel según ese esquema: Maximizar la liberación de los rehenes vivos en la primera etapa y mantener palancas de presión para la liberación de los demás, controlar el Corredor de Filadelfia y prevenir el paso de terroristas y armas a la parte norte de la Franja de Gaza."

"Aquellos que sugieren rendirse a las demandas de Hamas para recibir aplausos en los estudios están dañando las posibilidades de liberar a los rehenes y llevando de nuevo a la realidad del 6 de octubre."

Delegación regresa de El Cairo

El equipo de negociación de rehenes israelí llegó y regresó de El Cairo el sábado e informó que no se hizo un progreso significativo en el acuerdo, informaron los medios israelíes el sábado, citando fuentes cercanas al asunto.

Según los informes, las conversaciones del sábado se centraron en el tema del control sobre el corredor de Filadelfia.