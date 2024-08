Irán ha decidido atacar a Israel, declaró el Ministro de Relaciones Exteriores Katz

Irán ha decidido atacar a Israel, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Katz, el lunes en medio de un intenso impulso diplomático para evitar cualquier acción militar adicional que pueda desencadenar una guerra directa entre la República Islámica y el estado judío.

El mensaje de Irán fue entregado a Israel por el Ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien llamó a Katz para explicar que había recibido esta información del Ministro de Relaciones Exteriores interino de Irán, Ali Bagheri.

"Irán nos ha informado que tiene la intención de atacar a Israel", dijo Katz.

"El mundo debería hacer que Irán pague un precio por cualquier acción agresiva que lleve a cabo", agregó.

En una conversación que Bagheri sostuvo con su homólogo bareiní, Abdullatif bin Rashid Alzayani, habló sobre la determinación de su país de responder al asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán la semana pasada.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, asiste a una sesión plenaria en el salón de actos de la Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 29 de mayo de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

Israel no ha reclamado la responsabilidad por el ataque, pero se presume ampliamente que lo llevó a cabo.

"El silencio hacia los actos malévolos en expansión del régimen sionista será perjudicial para la estabilidad regional", escribió Bagheri en X, anteriormente Twitter, añadiendo que "la indiferencia hacia sus movimientos recientes equivale a darle al régimen un incentivo".

Estados Unidos dijo que creía que un ataque iraní podría ocurrir en las próximas 48 horas. Existe el temor de que Irán pueda coordinar su ataque con sus grupos aliados, incluyendo a Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, y otros en Siria e Iraq.

Israel ha reclamado la responsabilidad por el ataque de la semana pasada que mató al comandante de Hezbollah Fuad Shukr en Beirut.

Biden se prepara para reunirse con el equipo de seguridad nacional

Se esperaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reuniera el lunes por la tarde con su equipo de seguridad nacional para discutir la situación. El Comandante del CENTCOM de EE. UU., el General Michael Erik Kurilla, visitó Israel el lunes y se reunió con el Ministro de Defensa Yoav Gallant y el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi.

Gallant dijo que la visita era "una traducción directa del apoyo de Estados Unidos a Israel en acción. La relación entre Israel y Estados Unidos es inquebrantable. Discutimos la coordinación de actividades de defensa y formas de expandir la coalición internacional que enfrenta acciones agresivas de Irán y sus aliados".

En abril, Estados Unidos, Israel, Jordania, el Reino Unido y Francia defendieron a Israel de un ataque directo iraní. Arabia Saudita prestó un apoyo tácito a la coalición.

Se presume que Estados Unidos está intentando unir a las mismas cinco fuerzas militares incluso mientras se apresura a evitar un ataque o, al menos, limitar su alcance.

Arabia Saudita ha dicho que no permitirá que misiles o drones iraníes pasen por su espacio aéreo, según informes de medios.

Jordania ha dicho que quiere que su espacio aéreo permanezca neutral, según informes de medios. Biden y el Rey Abdullah hablaron el lunes sobre tensiones regionales.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló el lunes con el Primer Ministro de Catar Al Thani y el Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto Badr Abdelatty sobre las tensiones regionales. Esto siguió a conversaciones con sus homólogos en los países del G7 y con el Primer Ministro iraquí Mohammed Shia’ Al Sudani el domingo.

"El secretario ha transmitido un mensaje consistente en todos estos compromisos", dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, a los periodistas en Washington el lunes. "Estamos en un momento crítico para la región. Es importante que todas las partes tomen medidas en los próximos días para abstenerse de la escalada y calmar las tensiones.

"La escalada no beneficia a nadie. No beneficia a ningún país. No beneficia a la región, y ciertamente no beneficia a los millones de civiles que solo quieren vivir sus vidas libres de violencia y conflicto", dijo Miller.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el lunes que Teherán estaba decidido a expandir sus relaciones con su "socio estratégico Rusia", según informaron los medios estatales iraníes.

Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, está visitando Irán y se reunió con Pezeshkian y altos funcionarios de seguridad iraníes mientras la República Islámica evalúa su respuesta al asesinato de Haniyeh.

"Rusia está entre los países que han apoyado a la nación iraní en tiempos difíciles", dijo Pezeshkian a Shoigu, según informaron los medios estatales iraníes.

Pezeshkian dijo que las posiciones compartidas entre Irán y Rusia "en la promoción de un mundo multipolar sin duda conducirán a una mayor seguridad y paz global".

Rusia ha condenado el asesinato de Haniyeh y ha llamado a todas las partes a abstenerse de tomar medidas que puedan llevar al Medio Oriente a una guerra regional más amplia.

Pezeshkian dijo que las "acciones criminales" de Israel en Gaza y el asesinato de Haniyeh "son ejemplos claros de la violación de todas las leyes y regulaciones internacionales".

Shoigu fue ministro de Defensa de Rusia antes de ser trasladado al Consejo de Seguridad en mayo. También se reunió con el Contraalmirante Ali Akbar Ahmadian, un comandante senior del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que sirve como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, informó la televisión rusa Zvezda.

A pesar de que el presidente ruso Vladimir Putin aún no ha comentado públicamente sobre la reciente escalada de tensiones en el Medio Oriente, altos funcionarios rusos han dicho que quienes estaban detrás del asesinato de Haniyeh buscaban sabotear cualquier esperanza de paz en el Medio Oriente y llevar a Estados Unidos a la acción militar.

Rusia ha cultivado lazos más estrechos con Irán desde el inicio de su guerra con Ucrania y ha dicho que se está preparando para firmar un acuerdo de cooperación amplio con el estado islámico.

Irán ha proporcionado a Rusia un gran número de potentes misiles balísticos de superficie a superficie, informó Reuters en febrero.

Respecto a las conversaciones de Shoigu en Teherán, Miller dijo que Estados Unidos no tenía expectativas de que Rusia desempeñara un papel productivo en la reducción de las tensiones en Oriente Medio.

Reuters contribuyó a este informe.