'¡Quiero que me devuelvan a mi hijo!': Madre de rehén confronta al jefe de UNRWA en discurso

Mientras ofrecía un discurso en Lausana por las celebraciones del 1 de agosto de Suiza, Philippe Lazzarini, Secretario General de UNRWA, pronunció un discurso abordando el conflicto en curso en Gaza, informaron varios medios el jueves.

Mientras hablaba, Ayelet Samerano, madre de Yonatan Samerano, quien fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo llevado a Gaza, interrumpió el discurso para confrontar a Lazzarini. Samerano acusó a UNRWA de secuestrar el cuerpo de su hijo a Gaza.

"UNRWA secuestró el cuerpo de mi hijo. ¿Dónde está, Sr. Lazzarini?" gritó, exigiendo respuestas y la devolución de los restos de su hijo. "¡Quiero que me devuelvan a mi hijo!"

"@UNRWA kidnapped my son's body. Where is he, Mr. Lazzarini? I want my son back!" On October 7, Yonatan Samerano was murdered by Hamas terrorists and his body was kidnapped to Gaza by an UNRWA worker. Yonatan's mother Ayelet Samerano, recently confronted the head of UNRWA,