Con la partida de Ismail Haniyeh, Sinwar tomará las decisiones en un acuerdo de rehenes

La posición del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en la organización terrorista se ha elevado desde los asesinatos de Ismail Haniyeh y Mohammad Deif, afirmó el coronel de marina de EE. UU. y ex subsecretario adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., Stephen Ganyard, en una entrevista con ABC News publicada el viernes.

Sinwar, el líder terrorista de 61 años que hasta ahora ha evitado a Israel, planeó los ataques del 7 de octubre que resultaron en más de 1200 personas asesinadas y otras 253 secuestradas.

"El verdadero sujeto que los israelíes quieren atrapar y probablemente eventualmente atraparán es Sinwar y él está en un túnel probablemente en algún lugar de Gaza, aún dirigiendo el espectáculo dentro de Gaza", dijo Ganyard.

Ahora que Haniyeh se ha ido, es probable que el acuerdo de cese al fuego y de rehenes, perseguido por EE. UU., sea llevado a cabo por Sinwar, explicó.

"Entonces, Sinwar es el tipo", dijo Ganyard. "Aunque uno de los operativos políticos sea eliminado, aún pueden llevar a cabo las negociaciones porque eventualmente, Sinwar tendrá que estar de acuerdo con cualquier negociación que se lleve a cabo."

La paz debe hacerse con enemigos, no amigos

Aunque insinuó que las negociaciones eran inevitables, agregó que los planes para un alto al fuego se pondrían en pausa, especialmente ahora que se espera un ataque iraní a Israel.

"Quien eventualmente tomará las decisiones es Sinwar. Él es el individuo que tendrá que estar de acuerdo con cualquier tipo de negociación de paz con los israelíes", dijo Ganyard.