Nueve empleados de la UNRWA implicados en ataque del 7 de octubre, según la ONU

Nueve miembros del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) podrían haber estado involucrados en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel, y su empleo será terminado, informó la ONU el lunes.

"Para nueve personas, la evidencia fue suficiente para concluir que podrían haber estado involucradas en los ataques del 7 de octubre", dijo el portavoz adjunto Farhan Haq.

La investigación fue realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) en medio de acusaciones de que 19 miembros del personal de la UNRWA estuvieron involucrados en los ataques del 7 de octubre en Israel. El informe es confidencial y no será hecho público, según la Oficina del Portavoz del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, calificó la investigación de "vergüenza" y "demasiado poco demasiado tarde", en respuesta al resultado de la investigación.

"La investigación ignoró a los miles de empleados de la agencia involucrados en el terrorismo de Hamas y la extensión de su participación. Israel proporcionó a la ONU detalles precisos de más de cien empleados de la UNRWA que son miembros de la organización terrorista Hamas", dijo Erdan en un comunicado.

"Y como si eso no fuera suficiente, recientemente el Secretario General eligió otorgar a UNRWA-Gaza el Premio del Secretario General de la ONU para 2023", afirmó.

Luego pidió a Lazzarini que renunciara y que la UNRWA fuera cerrada. Erdan instó a Israel a cerrar la UNRWA, declararla una organización terrorista y expulsar a sus líderes del país.

El Comisionado General de la UNRWA emite un comunicado

El Comisionado General de la UNRWA, Philippe Lazzarini, escribió en un comunicado emitido el lunes: "Las acusaciones se presentaron a la atención de la Agencia en enero. En estrecha consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas (SG), terminé de inmediato los contratos del personal en cuestión, en interés de la Agencia, mientras que el SG encargó a la OIOS que iniciara una investigación. Se recibieron acusaciones adicionales en marzo y abril y el personal involucrado fue añadido a la investigación de la OIOS",

De los 19 bajo investigación, en un caso, no hubo evidencia de que el individuo estuviera involucrado en los ataques del 7 de octubre y ha vuelto a unirse a UNRWA, declaró Lazzarini.

En otros nueve casos, hubo evidencia insuficiente para apoyar definitivamente las acusaciones de que estos miembros del personal estuvieran involucrados, por lo que su investigación ha sido cerrada.

Las investigaciones de la OIOS generalmente utilizan evidencia testimonial, documental, electrónica, física y forense. Por lo general, son realizadas directamente por los investigadores de la OIOS bajo supervisión de la OIOS y se manejan para preservar la "integridad de la evidencia", según la Oficina del Portavoz del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

En respuesta a los hallazgos, el Centro Simon Wiesenthal reiteró su llamado para "el cierre de UNRWA y la creación de una nueva agencia que atienda las necesidades humanitarias y educativas del pueblo palestino, libre de complicidad en actividades antisemitas".

El rabino Abraham Cooper, Decano Asociado del SWC, dijo que la desfinanciación de UNRWA se ha demorado mucho, citando evidencia creíble de la participación de empleados de UNRWA en los ataques del 7 de octubre. "La corrupción moral de UNRWA se extiende a cientos de otros empleados, así como a su contenido educativo profundamente antisemita e incitante", agregó.