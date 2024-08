Cientos marchan por el cumpleaños del rehén Ariel Bibas y piden su liberación

Cientos de personas marcharon el lunes en Tel Aviv para conmemorar el quinto cumpleaños de Ariel Bibas, quien aún está siendo retenido como rehén por Hamas en Gaza.

El evento comenzó con una gran marcha de color naranja desde la Plaza Habima, con miles de participantes caminando hacia la Plaza de los Rehenes. Allí tuvo lugar un evento conmemorativo de cumpleaños, que incluyó discursos de miembros de la familia y músicos.

La marcha fue liderada por miembros de la familia Bibas, quienes abogaron por el regreso de Ariel, su hermano menor, Kfir, y sus padres, Shiri y Yarden.

Shiri ha estado retenida por Hamas durante 304 días junto con Ariel y Kfir. Yarden también es un rehén pero está siendo retenido por separado de su familia.

Familiares de la familia Bibas y familiares de los rehenes de Gaza reunidos para conmemorar el quinto cumpleaños de Ariel Bibas, que permanece cautivo de Hamás, 5 de agosto de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Kfir cumplió un año en enero mientras estaba en cautiverio de Hamas, lo que su familia marcó como "el cumpleaños más triste del mundo" para el rehén más joven retenido por Hamas.

La familia Bibas fue secuestrada del Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre, cuando Kfir tenía nueve meses y Ariel cuatro años. Los niños, conocidos por su cabello rojo, se convirtieron en símbolos conocidos en todo el mundo para abogar por la liberación de los rehenes de Gaza.

Se colocaron carteles de los niños y sus padres en todo el mundo, y se soltaron globos naranjas para pedir su regreso.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo en un comunicado: “Se han convertido en un símbolo de la crueldad inconcebible que ocurrió el 7 de octubre. Pero para nosotros, no son solo un símbolo, son una familia que amamos”.

Ofri Bibas, hermana de Yarden Bibas, dijo: "Hace dos semanas, nuestro primer ministro voló a Washington llevando el dibujo de Ariel. Ariel le había descrito su dibujo a su maestra de jardín de infantes: 'Estoy volando y rescatando a personas atrapadas en un pozo'. Cada palabra de esa oración me hiere como un cuchillo. Y me pregunto: ¿Quién rescatará a Ariel? ¿Quién salvará a Kfir, Shiri, Yarden y los otros 114 rehenes? "Hago un llamamiento a usted, primer ministro", dijo. "Sostener una imagen no es suficiente. Su destino está en sus manos. Hay un trato que ha firmado. No agregue cambios; no establezca nuevas líneas rojas. No dude ni retrase. Tráigalos a casa".

Yifat Zeiler, prima de la rehén Shiri Bibas, dijo: "No hay nada que decir. Esta mañana, ya siento que me he quedado sin palabras."

"Fue una semana muy intensa emocionalmente, la ansiedad de un ataque de Irán y el día 300, y ahora el cumpleaños de Ariel," dijo a Radio 103FM. "Todo junto, es indescriptible."

La familia Bibas se ha convertido en un símbolo de la lucha por liberar a los rehenes

"Se han convertido en un símbolo, pero para nosotros son familia, y los extrañamos mucho," dijo Zeiler. "No creíamos que llegaríamos a este día, que pasaría tanto tiempo y ellos no estarían aquí.

"En nuestra familia, estamos acostumbrados a celebrar los cumpleaños de forma sencilla. Aunque requiere fuerza física y mental de nuestra parte, sabemos por los liberados que los rehenes a veces ven clips en la televisión. Si Yarden o Shiri ven a toda la familia y al público que viene, espero que eso les dé esperanza."

"También fue importante para nosotros celebrar el evento para prevenir la normalización de esta terrible situación," dijo. "Los niños están en el corazón de todos nosotros, pero la vida avanza, y es como si se hubieran acostumbrado a este hecho impactante de que están ahí. También esperamos que este evento haga que los ministros y diputados escuchen al público. Después de 10 meses de guerra, no hay un debate sobre la cuestión de los rehenes. Los estamos perdiendo. Quizás ayer fue el último día de uno de los rehenes porque no pudo soportarlo más, o fueron asesinados. No nos rendiremos y haremos que sus voces se escuchen porque ellos no pueden."

"Es importante para nosotros que el público esté con nosotros", dijo Zeiler. "Será un evento adecuado para niños en el ambiente de Ariel, que ama a Batman. No hay necesidad de temer la violencia; solo ven y grita con nosotros que los queremos en casa. Toda la familia Bibas celebró un cumpleaños en cautiverio, y no creo que nadie pueda entender la situación en la que estamos como familia. Pronto, Yarden celebrará otro cumpleaños en cautiverio".