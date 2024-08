EE.UU. insta a Hamas e Israel a aceptar acuerdo de rehenes

Estados Unidos instó a Israel y Hamas a finalizar un acuerdo de tres fases para la liberación de los 115 rehenes restantes, que cree que conduciría a un alto el fuego permanente que calmaría las tensiones regionales.

"Estados Unidos continúa considerando un alto el fuego en Gaza como el paso crucial para ayudar a calmar las tensiones más amplias, además, por supuesto, de asegurar la liberación de rehenes y abordar el sufrimiento continuo del pueblo palestino en Gaza", dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, el lunes.

"Está reiterando que todas las partes deben buscar razones para decir 'sí' a un acuerdo" y "no buscar razones para retrasar o decir 'no'", dijo Miller.

"Como ha enfatizado el Secretario, este es un momento importante para la región, y es fundamental que las partes tomen las decisiones correctas", enfatizó.

El Ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, pidió al Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, en una llamada telefónica el lunes, que presione a Israel para que "se comprometa seriamente" en las conversaciones de alto el fuego en Gaza, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio en un comunicado.

Abdelatty también pidió a su homólogo estadounidense que presione a Israel para que deje de practicar la política de "juego al límite", agregó el ministerio.

Qatar y Egipto, junto con Estados Unidos, están mediando un acuerdo, cuyo marco se presentó el 31 de mayo.

Una delegación israelí estuvo en El Cairo el sábado por la noche para negociaciones, luego de su participación en conversaciones una semana antes en Roma.

Comentarios de Miller

Miller dijo que se había llegado a un acuerdo entre las dos partes sobre un acuerdo marco, pero que aún quedaban brechas en los detalles.

Él enfatizó que el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán la semana pasada no había desviado las conversaciones, que siguen en curso.

Sin embargo, agregó, "ciertamente no ayudó".

Una fuente rechazó los informes en los medios israelíes de que las conversaciones estaban congeladas, señalando que se habían logrado avances en cuestiones relacionadas con el Cruce de Rafah y el Corredor de Filadelfia, la zona crítica de amortiguación entre Egipto y Gaza.

Los funcionarios de seguridad, incluidos los involucrados en las negociaciones, han sido bastante críticos con el primer ministro Benjamin Netanyahu, advirtiendo que ha introducido nuevos términos en el acuerdo.

Netanyahu y quienes están cerca de él han rechazado tales afirmaciones. Netanyahu ha establecido líneas rojas, incluida la retención de las FDI del Corredor de Filadelfia.

También ha hablado de la importancia de evitar que los terroristas ingresen a Gaza, una medida que también requeriría la presencia de las FDI en el cruce de Netzarim.

Esas líneas rojas, ha dicho, todas caen dentro del marco del acuerdo.

El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich atacó el acuerdo el lunes, explicando que solo permitiría la liberación de un pequeño número de rehenes y establecería un alto el fuego permanente antes de que sean liberados otros.

Reuters contribuyó a este informe.