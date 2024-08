Esquirlas destruyen centro de rehabilitación en ataque de Hezbollah

Fragmentos dañaron gravemente el centro de rehabilitación terapéutica para personas discapacitadas en el Consejo Regional de Mevo’ot HaHermon en el Alto Galilea durante un ataque de drones de Hezbollah el sábado por la noche.

Fragmentos de interceptaciones de varios drones y cohetes también causaron cinco incendios en el Alto Galilea y los Altos del Golán, según los Servicios de Bomberos y Rescate del Distrito Norte, luego de varias alertas de aeronaves hostiles y sirenas de cohetes en todo el Galilea y Alto Galilea el sábado por la noche.

"Este es el proyecto de mi vida. Todo aquí se ha ido", dijo Benny Ben-Muvchar, Jefe del Consejo Regional de Mevo'ot HaHermon, a Ynet.

"A duras penas escapé del impacto directo en el centro de rehabilitación para personas discapacitadas y niños con necesidades especiales, pero todo el edificio está destruido. Durante el ataque, estaba en el estacionamiento del centro, y la fuerza de la explosión del dron me arrojó hacia atrás. El daño al edificio es muy grave, la pérdida es inmensa, pero no estamos desanimados", dijo Ben-Muvchar a Maariv en otra conversación.

"Construiremos una estructura nueva y mejor. Inmediatamente después del incidente, hablé con el General de Comando Norte Ori Gordin, y me tranquilizó. Esperaremos y dejaremos que el ejército termine su misión en nuestra área."

Un sistema antimisiles israelí intercepta drones disparados desde Líbano sobre la Alta Galilea, el 10 de agosto de 2024. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

Situación en el Norte

Se escucharon alertas de infiltración de drones en Safed, Rosh Pina, Hatzor HaGlilit, Tuba-Zanghariya, Kfar Hanassi, Almagor, Amnun, Mahanayim, Amiad y varias otras localidades.

Las sirenas de alerta de cohetes sonaron en Rosh Pina, Ramot Naftali y Yiftah.

Al mismo tiempo que se escuchaban una serie de alarmas en todo el Alto Galilea, el informe de Ynet mencionó que la Fuerza Aérea de Israel comenzó a atacar objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano.

En un comunicado el sábado por la noche, las IDF dijeron que uno de los UAV fue interceptado, y se identificaron varias caídas. Aunque se reportaron daños, las IDF confirmaron que no hubo heridos.

Además, la Fuerza Aérea Israelí atacó estructuras militares de Hezbolá y una instalación de almacenamiento de armas en las áreas de Hanine, Ayta ash Shab, Khiam, Tayr Harfa y Blida en el sur del Líbano.

Además, la Fuerza Aérea Israelí atacó estructuras militares de Hezbolá y una instalación de almacenamiento de armas en las áreas de Hanine, Ayta ash Shab, Khiam, Tayr Harfa y Blida en el sur del Líbano.

Soldados de las FDI también atacaron lanzacohetes en Houla y Khilat al-Daba.

El viernes, el jefe de Estado Mayor teniente general Herzi Halevi visitó la Base de la Región Norte de la Dirección de Inteligencia (J2) con el oficial al mando de la Comandancia Norte, mayor general Ori Gordin, y recibió una visión general de la evaluación de inteligencia en la arena norte.

Después, recorrieron la sede del Comando Norte y ambos discutieron la preparación y disposición de las FDI en la zona.

Mathilda Heller contribuyó a este informe.