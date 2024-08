Palestinos buscan resolución de la ONU contra asentamientos israelíes

El liderazgo palestino está preparando un movimiento estratégico en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de aprobar una resolución que declare formalmente ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo el derecho internacional.

Según un informe de N12, esta iniciativa, que refleja un fallo reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es parte de un esfuerzo más amplio para desafiar la presencia de Israel en Cisjordania.

Según N12, los palestinos han estado trabajando detrás de escena en la ONU, circulando borradores de resoluciones entre los Estados miembros con el objetivo de enfrentarse a Israel al comienzo de la Asamblea General el 10 de septiembre.

Según el informe, los funcionarios israelíes creen que los palestinos presionarán por una resolución que se alinee con la decisión de la CIJ, que determinó que los asentamientos son ilegales y pidió un fin inmediato a la presencia de Israel en Cisjordania.

Según N12, la propuesta palestina tiene dos componentes clave.

El primero es adoptar todas las decisiones de la CIJ y establecer un cronograma claro para lo que describen como el "fin de la ocupación". La CIJ ha declarado que esto debería ocurrir "tan pronto como sea posible", y los palestinos buscan establecer un calendario específico. El segundo es garantizar que cada país aborde las actividades más allá de la Línea Verde de manera separada y de forma organizada e institucionalizada. Esto colocaría efectivamente todos los asentamientos en una lista negra unificada.

Un paso crítico en la campaña contra Israel

Aunque la Asamblea General de la ONU no tiene el poder de ejecución del Consejo de Seguridad, los palestinos ven esto como un paso crítico en su campaña en curso contra Israel.

Según señala N12, "los palestinos continúan sus actividades contra Israel en instituciones internacionales y están trabajando para asegurar que la próxima sesión se centre mucho menos en Ucrania, por ejemplo, y mucho más en Israel".

Funcionarios israelíes han expresado preocupación por esta acción, según el informe, señalando que a pesar de las medidas punitivas impuestas por el gabinete israelí, los palestinos siguen sin disuadirse en sus esfuerzos diplomáticos.

Esta próxima sesión de la Asamblea General podría ver un cambio significativo en el enfoque hacia Israel, complicando aún más las ya tensas relaciones entre los dos lados.