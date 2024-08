Albanese llama a Gaza "campo de concentración" y critica a Israel

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, renovó sus acusaciones contra el estado judío, afirmando en un mensaje en X, anteriormente Twitter, el sábado que "Israel está llevando a cabo un genocidio contra los palestinos."

"Gaza: En el campo de concentración más grande y vergonzoso del siglo XXI, Israel está llevando a cabo un genocidio contra los palestinos, barrio por barrio, hospital por hospital, escuela por escuela, campo de refugiados por campo de refugiados, 'zona segura' por 'zona segura'", escribió la oficial de la ONU. "Con armas de EE. UU. y Europa. Y en medio de la indiferencia de todas las 'naciones civilizadas'. Que los palestinos nos perdonen por nuestra incapacidad colectiva para protegerlos, honrando el significado más básico del derecho internacional."

Sus comentarios siguieron a un ataque aéreo de la Fuerza Aérea Israelí a un cuartel general militar de Hamas en una escuela de Gaza. Las FDI estimaron que unos 20 terroristas murieron, mientras que informes palestinos afirmaron que más de 100 palestinos murieron.

Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una escuela que albergaba a personas desplazadas, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza, el 10 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Abed Sabah)

La Radio del Ejército de Israel señaló que solo las habitaciones donde se encontraban los terroristas en la sección de hombres de la escuela fueron alcanzadas por armamento pequeño y preciso.

El Comisionado General de las Naciones Unidas, Philippe Lazzarini, expresó sentimientos similares, escribiendo en la misma plataforma: "Otro día de horror en #Gaza. Otra escuela impactada con informes de decenas de palestinos muertos, incluyendo mujeres, niños y personas mayores. Las escuelas, las instalaciones de la ONU y la infraestructura civil #NOsonUnObjetivo.

"Las partes en conflicto no deben utilizar escuelas y otras instalaciones civiles para propósitos militares o de combate.

"Las partes en conflicto deben proteger a los civiles y la infraestructura civil en todo momento.

"Es hora de que estos horrores que se desarrollan ante nuestros ojos terminen. No podemos permitir que lo insoportable se convierta en una nueva norma. Cuanto más recurrente sea, más perderemos nuestra humanidad colectiva. #CeseAlFuegoAHORA"

El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, también comentó sobre X.

"Horrorizado por las imágenes de una escuela refugio en Gaza bombardeada por un ataque israelí, con supuestamente decenas de víctimas palestinas. Al menos 10 escuelas fueron atacadas en las últimas semanas. No hay justificación para estas masacres", dijo. Luego, pidió un alto el fuego y dijo que está consternado por el "número de muertos en general".

Condenas internacionales al ataque

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Iraq emitió una declaración donde "condena y denuncia el ataque bárbaro israelí que apuntó a la Escuela Al-Tabi'in en el barrio de Al-Daraj, al este de Gaza". La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Iraq también fue reiterada por el primer ministro del país, quien agregó: "Condenamos la masacre llevada a cabo por la ocupación que apuntó a los fieles palestinos en la Escuela Tabeen en Gaza".

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Líbano condenó en los "términos más enérgicos el ataque de las fuerzas de ocupación israelíes a la escuela (Al-Tabi'een), que albergaba a palestinos desplazados desarmados al este de la ciudad de Gaza, con tres misiles que apuntaron directamente a la sala de oración de la escuela, matando a más de cien ciudadanos palestinos y dejando a decenas heridos", según la fuente de medios libaneses An-Nahar.

El ministerio afirmó además que "los bombardeos sistemáticos aleatorios por parte del ejército de ocupación israelí y el asesinato de niños y civiles son pruebas claras de la falta de respeto del gobierno israelí por las disposiciones del derecho internacional y el derecho humanitario internacional".

El ministerio concluyó la declaración exigiendo al mundo que presione a Israel para que acepte una solución de dos estados, una solución que ha sido rechazada repetidamente por el liderazgo palestino a lo largo de la extensa historia del conflicto.

Un portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, instó al aliado de Israel, Washington, a poner fin al "apoyo ciego que lleva al asesinato de miles de civiles inocentes, incluidos niños, mujeres y ancianos".

Egipto, Qatar y Arabia Saudita condenaron el ataque, que se produjo mientras los mediadores estaban presionando para reanudar las conversaciones de alto el fuego. El alto funcionario de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo que el ataque debería ser un punto de inflexión en sus esfuerzos.

Egipto dijo que el asesinato de civiles en Gaza mostraba que Israel no tenía intención de poner fin a la guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar describió el ataque como una "masacre horrorosa".

Egipto, Estados Unidos y Qatar han programado una nueva ronda de negociaciones de alto el fuego para el jueves, ya que crecen los temores de un conflicto más amplio, que involucra a Irán y su aliado libanés, Hezbollah.

Sam Halpern y el personal del Jerusalem Post contribuyeron a este informe.