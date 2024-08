Hamas pierde control mientras aumenta la desesperación en Gaza - Análisis

A medida que la guerra en Gaza continúa y la Franja sigue degradándose, el firme control de poder de Hamas está visiblemente debilitándose. A pesar de cierto éxito en mantener riqueza para financiar sus actividades, su capacidad para mantener el control podría estar en peligro, incluso si se implementa un acuerdo de rehenes y se concluye la guerra.

El hospital Al-Shuhada Al-Aqsa en Deir al-Balah, uno de los cinco hospitales en la Franja de Gaza aún administrados por el Ministerio de Salud de Hamas, se ha convertido en un refugio para los palestinos desplazados que buscan refugio y protección contra los ataques desde el inicio de la guerra.

Durante cuatro días la semana pasada, operativos de Hamas del sur de Gaza, incluido Khan Yunis, que recibieron salarios parciales, se reunieron alrededor de él. De hecho, Hamas está haciendo esfuerzos por mantener la gobernabilidad básica en las calles palestinas de Gaza y, contra todo pronóstico, está logrando evadir el aparato de seguridad y poner sus manos en millones.

Según fuentes de las FDI, Hamas ha robado bancos en toda la Franja de Gaza. La mayor suma, sin embargo, cientos de millones de shekels, fue robada de las cajas fuertes del Banco de Palestina en el barrio de Rimal, considerado la zona más próspera de la ciudad de Gaza.

La caja fuerte en el escondite de Yahya Sinwar, al que llegaron los soldados de las FDI, quedó abierta de par en par, al igual que los escondites de otros altos funcionarios de Hamas y sus familias. Esto proporcionó una visión de las vastas sumas de dinero circulando en manos del liderazgo de Hamas.

Palestinos desplazados se abren paso mientras huyen de la parte oriental de Khan Younis tras una orden de evacuación del ejército israelí, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Hatem Khaled)

Los funcionarios de seguridad reportan que la capacidad de gobernar de Hamas en la Franja de Gaza se ha visto severamente comprometida. Esto es evidente en la destrucción generalizada de símbolos de autoridad, edificios e infraestructura, así como en la persecución selectiva de altos líderes de Hamas, incluidos altos burócratas.

Entre ellos se encontraba el Dr. Osama Nofal, el recientemente asesinado director general del Ministerio de Economía, quien fue asesinado en un ataque en Khan Yunis y era considerado una figura clave dentro de la organización.

El objetivo de los jefes de seguridad interna de Hamas y de los agentes de policía, así como cualquier actividad dirigida a preservar el control de Hamas en Gaza e implementar las políticas de la organización en el terreno, también ha afectado a la organización terrorista.

Los recursos financieros de Sinwar siguen siendo sustanciales, en gran parte debido a varias estrategias impulsadas por los comandantes de campo de Hamas. Estas tácticas van más allá de los conocidos robos a bancos, que los palestinos estiman en alrededor de 600 millones de shekels. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Según fuentes militares, Hamas impone impuestos al sector privado y a organizaciones internacionales, tanto directa como indirectamente, sobre todos los bienes que ingresan a la Franja de Gaza. Este esquema de gravamen es una importante fuente de ingresos para la organización.

Las fuentes militares también informan que esta semana, los representantes de la UNRWA en el sur de Gaza recibieron llamadas amenazantes de operativos de Hamas. Se les dijo que si no dirigían los camiones que transportaban mercancías a través de Deir al-Balah - donde Hamas se apodera de los envíos y los distribuye a aquellos con influencia en el área -, los camiones, junto con los conductores y la mercancía, serían incendiados.

Según estimaciones de fuentes del Comando del Sur, más de 30,000 camiones han ingresado a Gaza desde Israel desde el inicio de la guerra, con Hamas gravando cada uno.

Para hacer cumplir este nuevo orden, la organización no puede depender de policías uniformados. En su lugar, han recurrido a tácticas de guerrilla urbana, organizando operativos temporales - algunos armados con armas de fuego y otras armas -, así como adolescentes y niños que atacan los convoyes.

"Hamas se ha vuelto cada vez más violento hacia su propio pueblo, a menudo hasta el punto de perder el control”, explicó una fuente familiarizada con la situación en la calle palestina en Gaza. "El nivel de violencia proviene de su miedo a perder el poder. Hamas no duda en matar civiles y luego culpar las muertes de una supuesta cooperación con Israel, como se vio en un incidente la semana pasada en el área de Bani Suheila. El público, aterrorizado, simplemente observa y no interviene.”

En un caso, un clan se vengó de Hamas, pero fue un incidente aislado que terminó rápidamente. La fuente añadió: “No es casualidad que se envíe un mensaje advirtiendo que aquellos que se enfrenten a Sinwar están condenados. Para Hamas, la gente no es más que mercancía, de arriba abajo. La población está tan desesperada que agacha la cabeza.”

La segunda capa de recaudación de impuestos y de aplicación del orden a través de la violencia es gestionada por viejas bandas y organizaciones criminales que han hecho tratos con Hamas. Estos acuerdos les permiten recaudar impuestos y distribuir el botín, aunque a veces las cosas se les van de las manos.

En el área de Kerem Shalom, operan varias bandas beduinas basadas en lazos de clan, incluidas las familias Al-Ghamour, Abu-Khdeid y Sha’ar. Según fuentes militares, estas bandas saquean bienes y recaudan impuestos utilizando la violencia y el terror.

"Antes, un saco de harina costaba 1.000 dólares, pero hoy cuesta 5 debido al aumento de la oferta. Entonces, ¿qué busca ahora todo el mundo? Los cigarrillos de contrabando en la Franja se han convertido en una mercancía muy codiciada", explicaron las fuentes. "Dos paquetes y medio de cigarrillos valen ahora tanto como el salario medio de un subalterno de Hamás".

"En los últimos meses, decenas de camiones que intentaban introducir cigarrillos de contrabando han sido interceptados en el último momento, lo que pone de relieve la lucha constante por el control de estos lucrativos productos.

Otro método para transferir fondos en Gaza es el conocido como "hawala" (transferencia). Este sistema suele estar gestionado por cambistas gazatíes que sirven de intermediarios entre quienes tienen mercancías y quienes tienen dinero.

Por ejemplo, cuando un comerciante palestino en China vende mercancías, el dinero se transfiere a él y a su familia en Gaza, y el proceso funciona también a la inversa. Este método garantiza que los fondos y las mercancías sigan circulando a pesar de las difíciles circunstancias.

¿Qué vuelve loco a Hamas?

Como resultado, los funcionarios de seguridad descartan la noción de que Gaza opera como una economía cerrada. La práctica de "Hawala" permite a los líderes empresariales mantenerse a flote y mantener el comercio básico en ciertas áreas de Gaza, incluso en condiciones difíciles.

Los líderes de Hamas son conscientes de que el tema palestino ha sido desplazado del foco internacional debido a eventos como las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, los Juegos Olímpicos, la guerra entre Ucrania y Rusia y las preocupaciones económicas globales.

El humo se eleva tras los ataques israelíes, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Hatem Khaled)

En respuesta, el Ministerio de Información de Hamas, uno de los organismos más poderosos en Gaza, está haciendo esfuerzos para mantener relevante el tema. Están emitiendo declaraciones diarias sobre la situación humanitaria, mientras resaltan también las actividades rutinarias de varios ministerios.

Por ejemplo, el Ministerio de Economía se enfoca en monitorear los precios de los bienes básicos y hacer cumplir la distribución de cilindros de gas para cocinar, especialmente en campos centrales.

El Ministerio del Interior está tratando de coordinar la salida de pacientes de Gaza para recibir tratamiento médico en el extranjero, utilizando el cruce de Kerem Shalom después de que las FDI tomaron el control del cruce de Rafah.

El Ministerio de Salud está difundiendo activamente datos sobre los enfermos, heridos y fallecidos, así como las actividades de las instituciones médicas. El Ministerio de Agricultura supervisa la entrada de productos agrícolas de Israel. El Ministerio de Bienestar gestiona los centros de distribución de alimentos, mientras que el Ministerio de Finanzas maneja el pago de salarios a funcionarios. Por último, el Ministerio de Asuntos Religiosos opera varios tribunales de la Sharia, principalmente en Khan Yunis.

El Ministerio de Información opera varios canales oficiales e no oficiales de Telegram, donde se pueden recibir notificaciones sobre la recolección de basura y las actividades humanitarias, pero también propaganda venenosa, mensajes falsos sobre las actividades de Hamas contra las FDI y esfuerzos para deslegitimar a Israel.

Grupos locales de Telegram dentro de la franja de Gaza, organizados por regiones geográficas, están llenos de discusiones sobre asuntos urgentes. Uno de los temas más candentes es el "corredor" que las FDI están creando, dividiendo efectivamente la franja de Gaza en dos partes.

Según fuentes de seguridad, este tema es particularmente preocupante para Hamas. "Los está volviendo locos porque el corredor se expande cada día. Cada 24 horas, hay informes de las FDI destruyendo más edificios e infraestructura, expandiendo su control sobre el territorio palestino desde la frontera israelí hasta el mar. Esto obliga a más de la población a moverse de norte a sur, adelgazando la presencia palestina en la parte norte de la franja", explicaron las fuentes.

Hamas está especialmente preocupado de que Israel pueda anunciar pronto la reanudación de asentamientos como Elei Sinai, Nisanit y Dugit en la Franja. "Esto los está volviendo locos, especialmente a los miembros de Hamas. La vista de banderas israelíes los perturba profundamente", agregaron las fuentes de seguridad.

Otro tema candente en los grupos de Telegram es la muerte de "asaltantes" palestinos que participaron en el asalto del 7 de octubre en territorio israelí. Estos individuos incluyen operativos de la Nukhba de Hamas, activistas de Hamas, miembros de otras organizaciones y civiles que saquearon, asesinaron, violaron y secuestraron durante el ataque.

El Shin Bet ha creado una "lista de cuentas abiertas" dirigida a todos los involucrados en los eventos del 7 de octubre. Además, una "mano invisible" está circulando informes semanales en las redes sociales, nombrando a los involucrados.

Por ejemplo, la semana pasada, 17 "asaltantes" fueron eliminados desde el aire por las IDF y el Shin Bet, que se encarga de mantener la lista y localizar a estos individuos dentro de la Franja de Gaza.

Estas eliminaciones selectivas ponen de relieve la gran capacidad operativa del Shin Bet en la zona, apoyada por una red de agentes que proporcionan información de inteligencia precisa. Esta inteligencia no sólo identifica a los que participaron en la masacre, sino también a los que actualmente están formando nuevas células para unirse al ala militar de Hamás.

Las fuentes de inteligencia que vigilan la situación en Gaza informan de que la estructura tradicional de clanes se ha desintegrado en gran medida y ha perdido su importancia, ya que las familias se han dispersado entre diversos refugios. La desintegración de la unidad familiar es evidente, ya que los adolescentes suelen dormir en un lugar mientras los padres y las hijas están en otro.La autoridad familiar se ha debilitado, ya que Hamás ha podido reclutar a individuos para actividades civiles y militares contra las IDF ofreciéndoles dinero, comida o cigarrillos a cambio.

Las familias que han conseguido mantener un cierto nivel de estabilidad, a pesar de los continuos problemas civiles y de seguridad, reducen sus gastos al mínimo. Las relaciones de buena vecindad que existían antes del 7 de octubre están ahora en entredicho. Con el colapso de la gobernanza, la ley y el orden de Hamás en muchas zonas, el ambiente se ha convertido en un sálvese quien pueda, y sólo los fuertes logran sobrevivir.

"A diferencia del pasado, hay muchos menos puestos de control, porque las IDF los atacan desde tierra y aire, y no permiten a los hombres armados circular por las calles ni asegurar las rutas", explicó una fuente de seguridad, que añadió que "hay bastantes fenómenos sociales nuevos".

Menos bodas. ¿Educación? Sólo si hay iniciativas locales muy limitadas, como mucho hay clases de 10 alumnos en zonas abiertas, y suelen ser clases de religión.

Ya no se reza en misa, salvo en contadas ocasiones los viernes. Casi no hay tiendas de luto porque no pueden seguir el ritmo de las muertes. Se conforman con enterramientos centrales".

A pesar de que Hamás utiliza tácticas de terror y guerrilla urbana y recluta a nuevos activistas, entre ellos adolescentes e incluso niños, los responsables de seguridad creen que un alto el fuego prolongado, especialmente si va unido a un acuerdo para la liberación de los rehenes, podría desencadenar un levantamiento violento entre la población palestina contra los dirigentes de Hamás.

"La acumulación de críticas, frustración e ira podría llevar a la población palestina a levantarse con fuerza contra Hamás y exigirle responsabilidades", señaló un funcionario,

"Mientras continúen los combates y las FDI ataquen, Hamás podrá culpar al 'enemigo israelí'. Pero si el alto el fuego se prolonga, la gente volverá a sus casas destruidas, estará conmocionada y no se conformará con lágrimas y preguntas difíciles. Exigirán responsabilidades".

El funcionario explicó además que "las últimas grandes protestas se produjeron en febrero, pero fueron reprimidas violentamente por Hamás. Cuanto más se prolongue esta situación, menos control tendrá Hamás sobre la calle".