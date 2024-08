Gazatí implora ser rescatado de Hamas antes que de los judíos

Los gazatíes desplazados han comenzado a suplicar por aliados que los salven de Hamás en medio de la guerra en curso entre Israel y el grupo terrorista de Hamás que gobierna el enclave, reportó la prensa saudí el viernes.

"Salvenos de Hamás antes que de los judíos. Hago un llamado a cada conciencia viviente que lo vea. Estos son comerciantes de nuestra sangre. Todos los días comercian con nuestra sangre", suplicó un palestino en un video que se ha vuelto viral, reportó el saudí Al Marsd.

"Nuestros niños y mujeres están en las calles. Oh, conciencia del mundo, sálvenos de Hamás antes que de los judíos", continuó.

El hombre fue desplazado el viernes desde Khan Yunis, informó Walla.

Disidentes Anti-Hamás en Gaza

Algunos palestinos también han hablado en contra de Hamás y de las acciones que el grupo ha tomado para maximizar el impacto de la guerra en las poblaciones civiles.

El agricultor palestino Youssef Abu Rabie trabaja en un campo cultivando plantas de semillero para combatir la escasez de alimentos, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el mes pasado. (credit: Mahmoud Issa/Reuters)

A Hamás se le ha acusado de robar ayuda humanitaria destinada a civiles y, en julio, se grabó golpeando a gazatíes hambrientos que intentaban acceder a recursos de un almacén.

Los terroristas fueron grabados golpeando a un civil retenido y vendado con palos.

A pesar de las encuestas que muestran un amplio apoyo al grupo terrorista, medios de comunicación árabes como la red Al Jazeera propiedad del estado catarí han sido sorprendidos censurando críticas al grupo.

En junio, Al Jazeera fue sorprendida cortando la declaración de un médico herido en la Operación Arnon, donde se rescataron a cuatro rehenes. Un video sin editar del médico, que no fue publicado por Al Jazeera, se refirió al "líder podrido [de Hamas]" como "escoria" y los culpó por las bajas civiles durante la operación.

"Este líder podrido terminará culpándonos de que... es cierto que somos firmes. Sin embargo, nuestra dirección es escoria. Nuestra dirección se acostumbró a este derramamiento de sangre. ¡Que Alá se encargue de ellos!... Júrame que este video llegará a la dirección palestina. ¡Esta masacre en Nuseirat - podríamos haberla evitado!", dijo el médico.

En otro incidente grabado en noviembre, un periodista de Al Jazeera cortó una entrevista con un paciente en un hospital de Gaza que criticaba a Hamas.

"¿Por qué los miembros de la organización se están escondiendo entre los ciudadanos?" preguntó el gazatí antes de que Al Jazeera terminara la entrevista.

Imágenes en disputa de enero también sugerían que los gazatíes, 'Bidna N'eesh' ('Queremos vivir'), habían intentado protestar contra Hamas en la Franja de Gaza.

El Dr. Baxtiyar Baram, un médico kurdo que se ofreció como voluntario en el norte de Gaza, le dijo al sitio kurdo Rudaw que Hamas se negaba a dar tratamiento médico a los palestinos que no les gustaban y afirmaba que solo el 10% de la población apoyaba al grupo terrorista.

Ohad Merlin y Seth Frantzman contribuyeron a este informe.