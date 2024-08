Gazatíes agotados piden fin a la guerra entre Israel y Hamás

Una atmósfera sombría prevalece en las calles palestinas de Gaza, y entre el público palestino hay una creciente comprensión de que las FDI pueden llegar a cualquier lugar en la Franja de Gaza.

El sentimiento es particularmente pronunciado tras el asesinato del jefe de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, y el nombramiento del líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, como nuevo jefe de la oficina, junto con la tercera entrada de la 98va División en el área de Khan Yunis.

Además, la respuesta de los residentes de Gaza al nombramiento de Sinwar como jefe de la oficina política de Hamás es pesimista. Muchos creen que probablemente adoptará una postura más dura en las negociaciones sobre los rehenes, lo que prolongará la guerra.

"En esta etapa, lo que más preocupa a los residentes es cuándo terminará la guerra", dijeron fuentes militares. Las fuentes también afirmaron que el público palestino cree que Sinwar intentará asegurar inmunidad contra los asesinatos selectivos o una ruta de escape fuera de Gaza durante las negociaciones.

Tercera vez en Khan Yunis

El viernes, las FDI lanzaron otra operación en Khan Yunis — la tercera desde el inicio de la guerra. La decisión de iniciar la operación se basó en inteligencia que indicaba la presencia de terroristas e infraestructura terrorista.

Palestinos con sus pertenencias tras huir de la pradera oriental de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de agosto de 2024. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Según un portavoz de las FDI, el ejército ha estado trabajando para frustrar el intento de Hamas de recuperar sus fuerzas e infraestructura en la Franja de Gaza.

La unidad encargada de la operación en la Ciudad de Gaza es la 98ª División.

Mientras comenzaba el combate en Khan Yunis, el equipo de combate de la Brigada 7 y la Brigada de Paracaidistas comenzaron a maniobrar por tierra y bajo tierra, donde están limpiando la zona de terroristas, así como localizando y destruyendo armas e infraestructura terrorista.

Simultáneamente con la incursión terrestre, aviones de combate, helicópteros de ataque y el centro de control de fuego de la 98ª División atacaron más de 30 objetivos de Hamas, incluidos depósitos de armas y áreas de reunión para terroristas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hace tres días, Hamas anunció que Sinwar sería el nuevo jefe del buró político de la organización, reemplazando a Ismail Haniyeh, quien fue asesinado la semana pasada.

Sinwar ha estado escondido en Gaza desde el comienzo de la guerra, la cual, según informes, planeó con varios otros comandantes en la ala militar. Él está en la parte superior de la lista de objetivos de las FDI y es uno de los pocos líderes de la organización que han sobrevivido.

Liberado de la prisión israelí como parte del acuerdo Shalit en 2011, Sinwar reemplazó a Haniyeh como líder de la organización en Gaza en 2017, y aseguró otro mandato en las elecciones internas de Hamas cuatro años después. Bajo su liderazgo, el centro de gravedad de la dirección de Hamas se trasladó de los miembros en el extranjero a Gaza.