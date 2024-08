¿Cuál era la condición médica de los rehenes al ser liberados de Gaza?

Las horribles heridas que los terroristas de Hamas infligieron a los rehenes israelíes han sido documentadas en la literatura médica, según un informe publicado por Maariv el domingo.

Los expertos del Centro Médico Infantil Schneider para Israel resumieron los hallazgos médicos de las mujeres y niños secuestrados que acudieron a ellos para tratamiento después de la primera liberación de rehenes. Los expertos tomaron nota de las características clínicas de 26 niños y mujeres que fueron liberados de la cautividad de Hamas en noviembre siguiendo el ataque del 7 de octubre.

Los datos del estudio fueron recopilados de los registros médicos digitalizados de 19 niños de entre dos y 18 años y siete mujeres de entre 34 y 78 años que estaban hospitalizados en Schneider. Los rehenes examinados incluyeron seis familias nucleares que fueron tomadas como rehenes, así como siete niños que fueron mantenidos solos o cautivos separados de sus familias.

Mia?Schem, de 21 años, se reúne con su familia tras ser liberada después de haber sido rehén del grupo militante palestino Hamás en la Franja de Gaza, en el Centro Médico Sheba en Ramat Gan, Israel, en esta imagen sin fecha obtenida por Reuters el 1 de diciembre de 2023. (credit: Prime Minister's Office/Handout via Reuters)

Un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales médicos, dietistas y personal psicológico fue encargado de evaluar y tratar a los rehenes liberados. Se prestó especial atención a anticipar posibles problemas médicos, teniendo en cuenta el historial médico del paciente manteniendo la confidencialidad médica.

Todos los pacientes fueron sometidos a una evaluación médica que incluyó un cuestionario de admisión médica, un examen físico básico, análisis de sangre, pruebas de heces y pruebas de orina. Durante la hospitalización, todos los pacientes fueron sometidos a una evaluación psicológica y a una evaluación del equipo social para determinar sus condiciones personales y ambientales.

Antes de ser dados de alta del hospital, se evaluaron las necesidades de cada familia y sus círculos de apoyo existentes, y se estableció contacto con los equipos relevantes en la comunidad para garantizar la continuidad de la atención en cada caso.

La duración de la hospitalización de los rehenes varió de un día a nueve días. Del total de rehenes, el 70% no tenía un hogar al que regresar porque algunas de las viviendas fueron destruidas el 7 de octubre, y otros provenían de zonas de combate donde los residentes fueron obligados a evacuar sus hogares.

De los rehenes, se informó de estreñimiento prolongado en 10 pacientes, uno de ellos un niño pequeño, como resultado del hambre y la sed prolongadas y una alimentación insuficiente en grasas y fibras dietéticas, que son importantes para el proceso digestivo.

Problemas digestivos y enfermedades

Dos mujeres y nueve niños sufrieron de diarrea prolongada. Los análisis de heces mostraron el crecimiento de múltiples bacterias fecales, resultado de las condiciones severamente insalubres en las que vivían.

Todos los rehenes sufrieron de inanición, y su estado nutricional era deficiente: 15 de ellos mostraron una pérdida de peso significativa de hasta el 15% de su masa corporal. Según un informe de los rehenes, la dieta se basaba en un poco de arroz y pan blanco, sin verduras, proteínas ni grasas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Al llegar al hospital, todos los pacientes recibieron un régimen nutricional específico graduado para evitar el riesgo de sobrealimentación. Todos los pacientes también recibieron tratamiento con multivitamínicos durante la hospitalización.

Los 26 pacientes reportaron malas condiciones sanitarias y de higiene. Dos mujeres y seis niños estuvieron bajo tierra durante la mayor parte de su cautiverio. Algunos de ellos también sufrieron de deficiencia de vitamina D, que es importante para la función normal del cuerpo.

La mayoría de los rehenes reportaron acceso limitado al agua corriente durante toda su cautividad. En seis de los pacientes se encontraron piojos, lo que requirió rasurarse el cabello y el inicio de un tratamiento con medicamentos. Una mujer y cinco niños sufrieron múltiples picaduras de insectos y una intensa irritación en la piel.

Tres de los niños tenían antecedentes de asma y sufrieron ataques durante la cautividad que requirieron el uso de inhaladores, pero no está claro si fueron tratados. Una mujer y dos niños sufrieron dolores musculares generalizados poco después de ser hospitalizados.

Sus análisis de laboratorio mostraron niveles altos de la enzima CPK, indicando un daño muscular significativo, probablemente causado por la prolongada inmovilidad de estar sentados en cautiverio.

Las pruebas de sangre mostraron que aproximadamente la mitad de ellos habían sufrido fiebre transmitida por garrapatas, fiebre Q transmitida por inhalación de polvo o contacto con animales enfermos, y fiebre murina causada por bacterias. Estas infecciones pueden causar problemas neurológicos, dificultades para respirar, y daño a los músculos y articulaciones, y a veces son potencialmente mortales.

De los 26 rehenes, 14 resultaron heridos durante el ataque y secuestro, incluidos nueve con heridas de metralla que quedaron en sus cuerpos en el pecho, extremidades y pelvis. Uno de ellos tenía una costilla fracturada y una lesión pulmonar con sangrado. Otro paciente sufrió una herida de bala en la pared abdominal inferior.

Todos los pacientes fueron sometidos a una evaluación mental y recibieron apoyo social y psicológico durante su estancia en el hospital. Todos reportaron terror psicológico, con diversas estrategias de guerra psicológica, incluida la intimidación, la restricción de alimentos y agua, y el abuso psicológico.

Al ser ingresados al hospital, todos los niños menores de siete años exhibieron un patrón de comportamiento sumiso. Algunos de ellos sufrían de pesadillas recurrentes. Los niños secuestrados hablaban en un susurro, acostumbrados a ser amenazados por los terroristas.

Tres niños pequeños tomaban la comida que se les servía y la guardaban para más tarde. Algunos de los rehenes sufrieron trastornos de ansiedad inmediatos y comenzaron a recibir medicación psiquiátrica.