La Casa Blanca critica a Smotrich temiendo que pueda amenazar las negociaciones de rehenes

El asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, se dirigió a los periodistas el viernes por la tarde en un raro contraataque a las "extremas y ridículas" acusaciones del Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich contra un acuerdo de rehenes, menos de 24 horas después de que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu respondiera positivamente a la declaración conjunta de EE. UU., Qatar y Egipto instando a que las negociaciones continúen la próxima semana.

En una publicación del viernes por la mañana en X, Smotrich acusó a los mediadores de "crear simetría" entre los rehenes y los prisioneros palestinos que serían intercambiados por la liberación de los rehenes. El Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich habla en la 10ª Conferencia Katif para la Responsabilidad Nacional. 5 de agosto de 2024. (credit: YOSSI ZELIGER)

"No ha llegado el momento de liberar a los terroristas abominables que mataron judíos", escribió Smotrich. "Y sobre todo, realmente no ha llegado el momento de un acuerdo de rendición que detendría la guerra antes de la destrucción de los nazis de Hamas e ISIS y les permitiría rehabilitarse y volver a asesinar judíos nuevamente".

Smotrich siguió llamando al acuerdo una "trampa peligrosa" en la que los negociadores impondrían un "acuerdo de rendición" a Israel.

Su publicación concluyó llamando a Netanyahu a "no caer en esta trampa" y a no aceptar un "cambio" de las líneas rojas que el primer ministro estableció.

En respuesta a la declaración del mediador el jueves, Israel dijo que enviará un equipo de negociadores ya sea a El Cairo o Doha el jueves. Qatar y Egipto también están trabajando para llevar al lado de Hamas a la mesa de negociaciones.

Kirby dijo que las declaraciones de Smotrich y otros miembros del gobierno israelí que atacan el acuerdo son "incorrectas no solo en su contenido" sino que están poniendo en peligro la vida de los rehenes y los propios intereses de seguridad nacional de Israel.

"Smotrich, por ejemplo, afirmó que el acuerdo de rehenes es una rendición a Hamas, y los rehenes no deberían ser intercambiados por prisioneros. Smotrich sugirió básicamente que la guerra debería continuar indefinidamente sin pausa y que la vida de los rehenes no es una preocupación real en absoluto", dijo Kirby. "Sus argumentos son completamente erróneos."

Kirby desglosó varios puntos para desmentir los argumentos de Smotrich.

"Permítanme recordarles que la mayoría de los líderes principales de Hamas están muertos. La estructura militar organizada de Hamas y su capacidad han sido destruidas", aconsejó. "Israel ha completado casi todos sus principales objetivos militares, a excepción del objetivo explícito de la guerra de traer a los rehenes a casa". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Liberar a prisioneros de seguridad para asegurar la libertad de los rehenes

A veces los prisioneros son intercambiados por rehenes, agregó, haciendo referencia al reciente intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, que logró traer a casa al periodista Gershkovich.

"A veces los países que valoran las vidas de sus ciudadanos, como hacemos en Estados Unidos y como hace Israel, realizan este tipo de intercambios para salvar vidas inocentes", dijo Kirby. "Eso no es rendirse".

Luego, Kirby criticó la afirmación de Smotrich del viernes que sugería que los mediadores, incluido Estados Unidos, obligarían a Israel a rendirse ante todos sus objetivos.

Es importante destacar que Smotrich estaba diciendo esto mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dirigía realmente el ejército de América hacia el Medio Oriente para defender directamente a Israel contra un posible ataque de Irán u otros grupos terroristas respaldados por Irán, subrayó Kirby.

Dijo que Biden estaba completamente preparado para defender de nuevo a Israel con el ejército de EE.UU. por segunda vez en cuatro meses.

"La idea de que [Biden] apoyaría un acuerdo que deje la seguridad de Israel en riesgo es simplemente incorrecta. Es escandaloso. Es absurdo. Y cualquiera que conozca al presidente Biden y lo firme que ha sido defensor de Israel durante toda su carrera pública debería avergonzarse de pensar algo diferente", afirmó Kirby.

De hecho, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de EE.UU. dijo que las opiniones expresadas por Smotrich significaban específicamente el sacrificio de las vidas de rehenes israelíes - sus propios compatriotas - y también de rehenes estadounidenses.

Es importante destacar, agregó Kirby, que países de todo el mundo y de todo Oriente Medio, incluidos aquellos con acuerdos de paz con Israel, han respaldado la declaración conjunta emitida el jueves por la noche.

Biden seguirá haciendo lo correcto, enfatizó, ya que el presidente estadounidense respalda a Israel en las negociaciones de rehenes y contra Irán y sus grupos proxy.

Los reporteros presionaron a Kirby numerosas veces sobre la decisión de la Casa Blanca de llamar directamente a Smotrich, cuyas opiniones han sido consistentes desde el inicio de la guerra, el viernes.

"Una mejor pregunta es: ¿Qué llevó al Sr. Smotrich, tras el comunicado conjunto y el apoyo que ha recibido, no solo de otros líderes sino también de Israel, [a decir lo que dijo]? ¿Qué lo llevó a publicar ese comunicado?" replicó Kirby. "Esa es una declaración indignante y absurda. Creo que esa es una mejor pregunta".

En junio, Smotrich y el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir dijeron que no estarían de acuerdo con la propuesta de Biden y amenazaron con abandonar el gobierno si su plan era aceptado.

"No permitiremos que la guerra termine sin la erradicación completa de Hamas. Si el primer ministro procede con el acuerdo imprudente bajo las condiciones publicadas hoy, lo que significa el fin de la guerra y abandonar el objetivo de destruir a Hamas, Otzma Yehudit disolverá el gobierno," advirtió Ben-Gvir.

El líder de la oposición Yair Lapid escribió en X que Netanyahu "tiene una red de seguridad por parte nuestra para un acuerdo de rehenes si Ben-Gvir y Smotrich abandonan el gobierno".

Sus comentarios se referían a una promesa que le había hecho al primer ministro en febrero de que se aseguraría de que su gobierno conservara los mandatos necesarios para seguir siendo viable en caso de que Smotrich y Ben-Gvir abandonaran el gobierno en protesta por un acuerdo de rehenes.

Lapid enfatizó que "el gobierno israelí no puede ignorar el discurso significativo del presidente Biden. Hay un acuerdo sobre la mesa y debe llevarse a cabo".