Hamas liberará de 20 a 30 rehenes vivos a Israel en la primera fase del acuerdo, confirma Gallant

Hay unos 20 a 35 rehenes vivos que serán liberados durante la primera fase de un acuerdo, dijo el Ministro de Defensa Yoav Gallant al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset durante una conversación a puerta cerrada sobre el tema celebrada el lunes.

Sus palabras fueron informadas por primera vez por KAN News y confirmadas por The Jerusalem Post.

El número de rehenes vivos que serían liberados durante esa fase ha sido uno de los temas clave para Israel mientras negocia los detalles de implementación de un acuerdo de rehenes de tres fases revelado por el presidente de EE. UU., Joe Biden, en la Casa Blanca el 31 de mayo.

Siempre se entendió que unos 18 a 33 rehenes serían liberados durante la primera fase del acuerdo, programada para durar seis semanas. Pero no estaba claro cuántos de ellos serían rehenes vivos.

Quedan alrededor de 115 rehenes, de los cuales se presume que 76 siguen con vida. Varias personas observan fotografías de israelíes retenidos como rehenes por terroristas de Hamás en Gaza, en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, el 5 de agosto de 2024. (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

Los liberados durante la primera fase han sido caracterizados como "rehenes humanitarios", quienes serían mujeres, niños, personas mayores y aquellos que están heridos o enfermos.

Maximizar la liberación de rehenes

Israel ha buscado traer a casa el mayor número posible de rehenes vivos bajo esa categoría creando flexibilidad en la interpretación de quiénes se consideran enfermos o heridos, declaró Gallant al FADC.

"Sobre la cuestión de quiénes se consideran mujeres y personas mayores, no hay discusión; sin embargo, en la cuestión de quiénes se consideran heridos y enfermos, sí la hay", continuó Gallant. "Estamos trabajando para maximizar el número [de rehenes]”.

Un funcionario israelí le había dicho a los reporteros semanas atrás que Israel estaba decidido a garantizar que el máximo número de rehenes vivos fuera liberado bajo esa categoría durante la primera fase del acuerdo. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha establecido este tema como una de sus líneas rojas para un acuerdo.

Todos los demás rehenes vivos serían liberados en la segunda fase del acuerdo, pero Hamas e Israel tienen que negociar el tema de un alto el fuego permanente antes de que comience la segunda fase del acuerdo.

Se cree que esas conversaciones, que están programadas para comenzar en el día 16 de la fase uno, podrían extenderse más allá del período de seis semanas. Ha sido importante para Israel, por lo tanto, ver que tantos rehenes vivos como sea posible sean liberados en la fase uno del acuerdo.

Catar y Egipto han estado mediando el acuerdo junto con Estados Unidos. Los tres países anunciaron que una importante reunión sobre las conversaciones de rehenes tendría lugar el jueves. Se espera que Israel tenga un equipo de negociación presente, pero Hamás ha dicho que no asistirá.