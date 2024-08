Por temor a un ataque iraní, los museos israelíes almacenan obras maestras

El Museo de Israel en Jerusalén ha tomado medidas de precaución trasladando algunas de sus obras de arte más significativas a almacenamiento seguro, citando preocupaciones sobre la amenaza de un ataque iraní. El museo declaró el lunes que este paso se tomó "para proteger las obras de arte por compromiso y responsabilidad hacia las colecciones del museo".

Entre las piezas trasladadas se encuentra la famosa escultura "Nimrod" de Yitzhak Danziger. Esta icónica obra, creada en 1939, es un pilar del arte israelí, representando una mezcla de mitología semítica antigua y forma modernista. La escultura de Danziger ha influido profundamente en la cultura israelí, inspirando a generaciones de artistas.

Además, el museo ha asegurado importantes pinturas de Vincent van Gogh y Paul Gauguin. Van Gogh, conocido por sus obras emocionalmente cargadas y su uso revolucionario del color y la forma, se ha convertido en uno de los artistas más celebrados de la historia. Sus obras, como las pintadas durante su tiempo en Arlés, reflejan su genio intenso y problemático.

Gauguin, un contemporáneo y amigo de Van Gogh en su momento, es reconocido por su audaz uso del color y la exploración de temas exóticos, fuertemente influenciado por su tiempo en Tahití y el Pacífico Sur. Su obra desafió las convenciones artísticas europeas y sentó las bases para futuros movimientos modernistas.

Este movimiento es parte de un esfuerzo más amplio para proteger activos culturales significativos en medio de las crecientes tensiones con Irán. La colección almacenada también incluye los Rollos del Mar Muerto, antiguos manuscritos de inmenso valor histórico y religioso.

Estos rollos, retirados de la exhibición pública al comienzo de la guerra, permanecen almacenados de manera segura, reflejando su valor para Israel y el mundo.

A pesar de estas precauciones, el Museo de Israel ha reabierto su Santuario del Libro, que ahora cuenta con réplicas de los rollos, en respuesta a la alta demanda pública. El museo permaneció abierto, con sus galerías y exposiciones aún accesibles.

Pasos adicionales para preservar su colección

De manera similar, el Museo de Arte de Tel Aviv ha tomado medidas para proteger su invaluable colección. Inmediatamente después de los ataques del 7 de octubre, el museo trasladó obras de artistas renombrados como Pablo Picasso, Jackson Pollock y Joan Miró a un almacenamiento protegido. Las obras de Picasso, que revolucionaron la representación del espacio y la forma en el arte, junto con las innovadoras pinturas gota de Pollock y la imaginería surrealista de Miró, son centrales en la narrativa del arte moderno.

Más recientemente, se trasladaron a un lugar seguro obras adicionales, incluidas piezas de Alexander Archipenko, conocido por sus esculturas cubistas, Laura Carrington, una pintora surrealista, y Alexander Calder, el inventor del móvil.

La exposición del museo "Capturando un momento fugaz - 150 años de impresionismo", que presenta obras maestras de Edgar Degas, Camille Pissarro y Alfred Sisley, sigue en exhibición en un área segura.

Degas es famoso por sus dinámicas representaciones de bailarines de ballet. Al mismo tiempo, Pissarro y Sisley son celebrados por sus contribuciones al movimiento impresionista, especialmente por su innovador uso de la luz y el color para capturar escenas naturales. Estas obras continúan siendo exhibidas, brindando una rara oportunidad para que el público pueda ver estas obras maestras incluso bajo medidas de seguridad reforzadas.