Jefe del Consejo Eshkol al Knesset: 'Estamos tan atascados como si estuviéramos en 8 de octubre'

El estado no quiere rehabilitar el área fronteriza de Gaza, acusó el jefe del Consejo Regional de Eshkol, Gadi Yarkoni, en una reunión de la subcomisión de Finanzas del Knesset el domingo.

En la reunión se discutió la asignación de 5 mil millones de NIS (1.32 mil millones de dólares) en fondos para la rehabilitación de la región, fondos que han sido congelados. "Estamos hartos ya", dijo Yarkoni, agregando que ha habido muchas reuniones de comités sin progreso.

"Estamos tan atascados como si estuviéramos en 8 de octubre", dijo.

El Consejo Regional de Eshkol fue una de las áreas devastadas el 7 de octubre; muchas de sus comunidades fueron invadidas por terroristas de Hamas. Los kibutz Nir Or y Be’eri están ambos dentro de la jurisdicción del consejo, al igual que el área donde tuvo lugar el festival de música Nova. Un recorrido con las familias de los secuestrados en el kibutz Beeri (credit: AVSHALOM SASSONI)

"Seguimos hablando, y hablando, y hablando, y nada cambia. Escucho que solo necesitamos esperar dos o tres días más para los 5 mil millones de NIS y que todo está funcionando sin problemas y avanzando, pero he estado escuchando eso durante nueve o diez meses, y no hay nada nuevo", dijo.

"También escuché sobre los proyectos [para rehabilitar la zona] que se han iniciado, y que no hay problemas y todo está avanzando, pero nada nos está llegando."

Financiamiento congelado

El financiamiento está congelado porque la Oficina del Primer Ministro está esperando una segunda opinión sobre cuál es el área de prioridad nacional, dijo la subdirectora general de la Oficina del Primer Ministro, Hadas Shon Levy.

Existe una solución propuesta que terminaría con el congelamiento, pero la oficina primero quiere presentar esto a los jefes de los municipios locales en la zona, dijo, agregando que el financiamiento está programado para ser utilizado en 2025 y que para entonces se tomará una decisión.

El congelamiento recibió críticas de los participantes del comité, algunos de los cuales dijeron que se debía a consideraciones políticas.

"Temen a la gente," dijo Yarkoni. "Es muy claro qué es el área de Tkuma [renacimiento], quiénes son las personas en el área fronteriza de Gaza, y qué sucedió en Eshkol". Agregó que el gobierno tiene miedo de decir no a los pueblos que no serán incluidos en el área a la que se destina el financiamiento.

El presidente de la subcomisión MK Alon Schuster (Unidad Nacional) resumió la reunión diciendo que la subcomisión lamentaba que aún no se hubiera tomado una decisión con respecto al área de la región fronteriza que será incluida, lo que está retrasando la financiación.

"La subcomisión ve de gran importancia generar confianza de que los fondos estarán disponibles para su uso en 2025, y se reunirá nuevamente para seguir monitoreando la situación", dijo Shuster.

La subcomisión también instó al gobierno a nombrar rápidamente un jefe para la Autoridad Tkuma.