La vicepresidenta Kamala Harris ha mostrado mayor empatía por la población de Gaza que el presidente Joe Biden o el expresidente Donald Trump, según Salima Suswell, fundadora y directora ejecutiva del Black Muslim Leadership Council Fund.

En una entrevista reciente con la NBC, Suswell elogió a Harris por sus esfuerzos para garantizar que la ayuda llegue a Gaza, señalando: "Ha pedido repetidamente un alto el fuego y ha mostrado una profunda empatía hacia la vida civil".

El Fondo del Consejo de Liderazgo Musulmán Negro, una organización 501(c)(4), es conocido por su defensa de la comunidad musulmana negra en Estados Unidos. Fundado por Suswell, el fondo se centra en una serie de cuestiones como la justicia social y penal, la equidad económica y la justicia medioambiental.

La organización se ha manifestado especialmente a favor de una política exterior estadounidense equilibrada, sobre todo en lo relativo al conflicto palestino-israelí. Este reciente apoyo a Harris supone un cambio significativo, ya que muchas organizaciones musulmanas habían criticado anteriormente a Biden y no estaban seguras de la postura de Harris sobre la política de Medio Oriente.

Este reciente apoyo a Harris supone un cambio significativo, ya que muchas organizaciones musulmanas habían criticado anteriormente a Biden y no estaban seguras de la postura de Harris sobre la política de Medio Oriente. A dangerous candidate for Jews, Israel. Then Senator Kamala Harris spoke with Palestinian students and scholarship recipients at Al-Quds Bard College in Abu Dis, east of Jerusalem, in 2017. (credit: Office of VP Kamala Harris)

La dirección del Black Muslim Leadership Council Fund incluye figuras como Mu'min Islam, abogado experimentado y presidente de la Junta, y Sahr Ali, vicepresidente de la Junta, que es también presidente y cofundador de Black Muslims Now, una organización de base de la ciudad de Nueva York.

Las posiciones de Harris sobre cuestiones nacionales

El respaldo de la organización a Harris se basa no sólo en su postura sobre Gaza, sino también en sus posiciones sobre cuestiones nacionales críticas como las oportunidades económicas, la atención sanitaria y la reforma de la justicia penal. Suswell destacó que estas cuestiones son de suma importancia para la comunidad musulmana negra y que Harris ha demostrado un fuerte liderazgo en estos ámbitos.