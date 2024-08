"Irán gana la guerra psicológica": Experto advierte sobre impacto en Israel

Tras los asesinatos consecutivos a finales del mes pasado del jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en Líbano y del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán, Israel ha estado en alerta máxima.

"Israel está muy preparado para cualquier escenario, tanto defensiva como ofensivamente", dijo recientemente el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, declaraciones como estas no han impedido que los israelíes entren en pánico en la última semana ante posibles represalias de los enemigos de Israel.

Israel se responsabilizó del asesinato de Shukr y no ha comentado públicamente sobre el asesinato de Haniyeh, por el que Hamas e Irán culparon a Israel. Tanto Irán como Hezbollah han amenazado con una dura represalia en "un par de días o semanas", prometiendo mostrar al mundo "escenas nunca antes vistas".

Tras el asesinato en abril de dos generales iraníes en Damasco, Irán atacó directamente a Israel con cientos de misiles y drones, la mayoría de los cuales fueron derribados por Israel y una coalición internacional. Irán ha prometido una respuesta aún más fuerte al asesinato de Haniyeh en suelo iraní.

Hezbollah, que es financiado por Irán, dijo que también participará en un ataque coordinado para vengar la muerte de Shukr, una de las figuras clave del grupo.

Un hombre iraní mira su teléfono móvil junto a las banderas iraní y palestina, en una calle de Teherán, Irán 31 de julio de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Los próximos pasos de Israel

La larga espera por la represalia ha abierto discusiones en Israel sobre si atacar de forma preventiva o esperar para ver el impacto de una mayor escalada.

"Todavía tenemos familias que han estado lejos de sus hogares por demasiado tiempo en el norte. Esto no es aceptable, así que tal vez necesitamos actuar por la fuerza y recuperar el control de nuestra tierra de Hezbollah", dijo el General de Brigada (retirado) Ram Shmueli, exjefe del Grupo de Inteligencia Aérea del ejército israelí, a The Media Line. "Israel está preparado para golpear incluso preventivamente y podría enfrentar cualquier desafío en este momento. Personalmente creo que no deberíamos esperar más".

Dijo que la relativa debilidad de las fuerzas aéreas de Irán y Hezbollah en comparación con la de Israel es propensa a proporcionar una falsa sensación de seguridad.

"No tenemos nada en contra de los libaneses e iraníes, pero el terrorismo debe ser derrotado también por su bien", dijo.

¿Atacará Irán a Israel?

David Menashri, un experto en Irán de la Universidad de Tel Aviv, le dijo a The Media Line que la oposición iraní y el nuevo presidente del país están presionando al Líder Supremo Ali Khamenei para que no ataque a Israel.

"La gente de Irán quiere vivir y se está distanciando gradualmente de la religión", dijo Menashri. "La mayoría de ellos claramente esperan que el nuevo presidente pueda buscar la paz en la región y se oponen al concepto de guerra, lo cual puede impactar las acciones de Khamenei a largo plazo".

Describió el conflicto entre Israel e Irán como un juego del gato y el ratón. "Israel no es tan bueno en el juego de la paciencia como Irán, así que será interesante ver si actuará primero", dijo. "Irán está claramente ganando la guerra psicológica en este momento".

El miedo a la escalada está pasando factura a los israelíes mientras el país enfrenta su décimo mes de guerra, con conflictos en las fronteras del norte y del sur. El centro de Israel también ha enfrentado violencia de milicias respaldadas por Irán, como en el ataque con drones de los hutíes el mes pasado en Tel Aviv que mató a un civil.

Las instituciones públicas israelíes también se han visto afectadas por el conflicto. Con la inminente posibilidad de una guerra más intensa, algunos tienen dudas sobre si los hospitales y otras instituciones de Israel están preparados para la tarea.

"Nuestro hospital está al 100% listo", dijo Steve Waltz, portavoz del Centro Médico Sheba en el centro de Israel, a The Media Line. "Tenemos suficientes médicos, enfermeras y personal de apoyo para cualquier escenario. Hemos tratado a miles de soldados y civiles heridos por ataques a lo largo de estos meses y entre ellos 36 rehenes".

Dijo que el hospital también cuenta con una instalación subterránea con una capacidad de 2,000 camas.

David Ratner, portavoz del Hospital Rambam en Haifa, dijo a The Media Line que Rambam se está preparando para posibles ataques de misiles de Hezbollah.

Solo dos días después del 7 de octubre, Ratner dijo que Rambam comenzó a convertir parte de un estacionamiento subterráneo para que funcionara como una unidad hospitalaria protegida.

"Ya tenemos todas las herramientas y equipos necesarios en caso de emergencia", dijo Ratner sobre la unidad subterránea. "Actualmente hay 1,200 camas, y solo estamos esperando que el gobierno nos dé instrucciones para trasladar a los pacientes aquí".

Gil Meller, portavoz adjunto de Haifa, dijo a The Media Line que la ciudad del norte tiene planes de respuesta de emergencia en su lugar.

"Tenemos más de 100 refugios públicos alrededor de la ciudad, y dado que somos conscientes de que no todos los residentes tienen una habitación segura dentro de la casa, convertimos los estacionamientos en refugios que pueden albergar a miles de personas. Ya cuentan con generadores y Wi-Fi", expresó.

Meller dijo que el municipio está trabajando en planes para impartir clases de escuela pública en estos refugios si es necesario. Las familias que huyeron de la frontera norte de Israel hacia Haifa y ahora viven en hoteles también están incluidas en el plan de emergencia.

"Invertimos mucho en términos financieros, pero esto es nuestro deber hacia nuestros ciudadanos", manifestó.