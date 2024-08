Las FDI exponen cómo Hamas lanzó cohetes desde áreas humanitarias

Hamas lanzó cohetes desde un sitio cerca de la Ruta de Ayuda Humanitaria en Khan Yunis hacia Israel central el martes, anunciaron las FDI el miércoles.

Poco después, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos terroristas en la zona desde la cual se lanzaron los cohetes.

Los ataques se llevaron a cabo junto al sitio de lanzamiento, fuera de la Ruta de Ayuda Humanitaria. Las FDI señalaron en un comunicado que Hamas continúa colocando lanzacohetes junto a sitios humanitarios y civiles en Gaza.

El portavoz internacional de las FDI, el teniente coronel Nadav Shoshani, compartió un video en X, anteriormente Twitter, que muestra a terroristas de Hamas con ropa de civil lanzando cohetes desde tiendas cerca de la zona humanitaria en Khan Yunis.

"Los terroristas de Hamas continúan aterrorizando a los israelíes y poniendo en peligro a los gazatíes que los rodean", dijo Shoshani.

Hamas terrorists continue to terrorize Israelis and endanger the Gazans around them. This is a video showing how Hamas terrorists, dressed in civilian clothing, launched two rockets towards central Israel yesterday from a humanitarian area. Once again, Hamas is putting Gazan… pic.twitter.com/Sanyw0sjiZ