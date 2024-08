'Deberían tener miedo en este momento', Bennett sobre la estrategia de Israel con Irán

El ex primer ministro Naftali Bennett compartió sus pensamientos sobre el enfoque del gobierno actual ante la guerra en múltiples frentes que enfrenta Israel en una entrevista con Bret Stephens del New York Times en agosto.

Bennett, durante la guerra entre Israel y Hamas, creó un plan de cuatro partes sobre la presencia de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza: tomar el control de las periferias de Gaza y no de sus ciudades, proporcionar ayuda humanitaria suficiente a los civiles, continuar con ataques precisamente dirigidos a Hamas y sentar las bases para la liberación de los rehenes.

Según Stephens, el gobierno de Netanyahu no ha logrado ninguno de sus objetivos originales en cuanto a la supervivencia del líder de Hamas, Yahya Sinwar, los rehenes que aún están en cautiverio y las decenas de miles de evacuados que aún no han regresado a sus hogares.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, lidera una reunión de gabinete en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén el 8 de mayo de 2022. (credit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

Cuando le preguntaron sobre la conducción de la guerra por parte de Netanyahu, Bennett respondió: "Veo palabras que envían un mensaje y acciones que son contrarias", insinuando también el enfoque de Netanyahu hacia Irán y su amenaza nuclear.

El enfoque de Bennett hacia la guerra en Gaza mencionó dos posibilidades; la primera es un aumento rápido y repentino de la acción militar con el objetivo de eliminar a Hamas.

"Si estás en un ring de boxeo y acabas de golpear a tu oponente, y él está tambaleándose, te concentras y le das otro golpe". La segunda opción es un acuerdo de rehenes y alto el fuego, que, simplemente dicho, sería posponer un renacimiento inminente. En palabras de Bennett, Israel "lucharía otro día".

Crítica de Bennett

Bennett ha sido crítico abiertamente del enfoque del primer ministro Benjamin Netanyahu hacia la guerra, criticando su estrategia lenta sin un destino claro.

"Sé que hay un recuento de cuerpos de combatientes de Hamas", dijo Bennett. "Cuando cuentas cuerpos, estás asumiendo un número finito de combatientes. Pero tienes una población de un millón para reclutar", agregó, refiriéndose a Hamas. "Podrían haber reclutado otros 10,000 en ese tiempo. Así no se gana una guerra".

El "pulpo iraní", una expresión acuñada por Bennett, ha demostrado sus capacidades en los últimos 10 meses. "[Irán] construye procuradores y tentáculos en todo Oriente Medio y en el mundo, y por cierto, los financia, arma y dirige, sin embargo, apenas paga el precio".

Israel se ha encontrado atrapado, rodeado por los bien establecidos tentáculos de Irán, Gaza, Cisjordania, Líbano, Yemen, Siria e Irak. Sin embargo, a pesar de la advertencia de Bennett a Netanyahu años atrás, el enfoque del primer ministro había permanecido firmemente en la amenaza nuclear iraní. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Irán construyó un imperio de cohetes y terror"

Bennett afirmó que la única opción para revertir la amenaza actual es "derrocar al régimen iraní antes de que adquiera completamente un arma nuclear".

"La cabeza del pulpo es mucho más débil, mucho más vulnerable y débil que sus brazos. Entonces, ¿qué tan tontos somos al entrar en guerra con los brazos cuando podríamos hacerlo con la cabeza?", insinuando sobre sanciones económicas significativas y bien implementadas. Según los datos económicos de la Reserva Federal, Irán actualmente exporta cerca de cuatro veces la cantidad de petróleo que exportaba hace cuatro años.

Cuando le preguntaron sobre el momento del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, Bennett explicó: "Es muy difícil seleccionar acciones particulares si no hay una estrategia amplia".

Agregó que Irán tiene "enormes vulnerabilidades, especialmente en su sector energético, que está altamente concentrado en unos pocos cuellos de botella que pueden ser tratados. Deberían tener miedo en este momento y no los 10 millones de israelíes. Este método pasivo en el que nuestros enemigos toman la delantera no es la forma israelí".

Según Stephens, no es descabellado pensar que veremos a Bennett de regreso en la contienda electoral, promoviendo la renovación y reemplazo de todo el liderazgo senior de Israel, con el objetivo constante de la supervivencia a largo plazo de Israel en mente.