Trump instó a Netanyahu a frenar guerra en Gaza pero critica alto el fuego

El candidato presidencial republicano de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante su última reunión en julio que pusiera fin rápidamente a la guerra de Israel en Gaza, pero el ex presidente también criticó las demandas de alto el fuego.

"Él sabe lo que está haciendo, lo animé a terminar esto", dijo Trump a los reporteros en una conferencia de prensa el jueves. "Tiene que terminarse rápido... Obtiene tu victoria y termina con eso. Tiene que parar, el asesinato tiene que parar".

Trump se refería a su reunión con Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago a finales de julio, cuando Netanyahu visitó Estados Unidos. También se reunió con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris durante su viaje.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se reúne con Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, el 26 de julio de 2024. (credit: AMOS BEN-GERSHOM/GPO)

Ha habido un mayor riesgo de una guerra más amplia en el Medio Oriente después de los recientes asesinatos del líder del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, en Irán y del comandante militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut. Ambos provocaron amenazas de represalias contra Israel.

En un evento posterior el jueves sobre cómo abordar el antisemitismo, Trump criticó los llamamientos de meses de Biden y Harris a favor de un alto el fuego en Gaza.

"Desde el principio, Harris ha trabajado para atar las manos de Israel, exigiendo un alto el fuego inmediato, siempre pidiendo alto el fuego", dijo Trump, añadiendo que "solo daría tiempo a Hamás para reagruparse y lanzar un nuevo ataque al estilo del 7 de octubre".

Trump añadió: "Daré a Israel el apoyo que necesita para ganar, pero quiero que ganen rápido".

En el mismo evento, Trump también calificó a los partidarios pro-palestinos que piden el fin del apoyo de EE.UU. a la guerra de Israel como "matones pro-Hamás" y "simpatizantes de la yihad". Amenazó con arrestarlos y deportarlos de los EE.UU. si se convertía en presidente.

La oficina de Netanyahu y Trump negaron por separado el jueves un informe de Axios que decía que habían hablado el día anterior sobre un alto el fuego en Gaza y conversaciones para la liberación de rehenes.

Un alto el fuego en tres fases

Biden presentó una propuesta de alto el fuego en tres fases en un discurso el 31 de mayo. Washington y mediadores regionales han intentado desde entonces organizar un acuerdo de alto el fuego por liberación de rehenes en Gaza, pero se han encontrado con repetidos obstáculos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El informe de Axios citó dos fuentes estadounidenses. Una fuente dijo que la llamada reportada fue destinada a alentar a Netanyahu a aceptar el acuerdo, pero enfatizó que no sabía si eso es realmente lo que el ex presidente le dijo a Netanyahu.

Egipto, Estados Unidos y Qatar han programado una nueva ronda de negociaciones para un alto el fuego en Gaza esta semana.

Washington, el aliado más importante de Israel, ha dicho que un alto el fuego en Gaza reducirá la creciente amenaza de una guerra más amplia.