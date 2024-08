Tel Aviv vacío se prepara para un ataque iraní

Tel Aviv-Yafo, conocida en todo el mundo como el centro vibrante de Israel para negocios, comercio y entretenimiento, es normalmente una ciudad llena de vida. Las calles suelen estar llenas de compradores, sus playas llenas de bañistas, y la noche está llena de fiestas y eventos. Los turistas acuden en masa a los mercados, cafés y puntos culturales que hacen de la ciudad un destino de primera para los viajeros. Pero en estos días, emerge una imagen diferente.

Las calles están inquietantemente vacías, con tiendas cerradas temprano y un silencio inquietante reemplazando el zumbido habitual. El miedo se ha colado en la atmósfera, y una tensión ansiosa se cierne sobre la ciudad.

Para los residentes y dueños de negocios, este cambio es palpable. Yana Levitan, quien es dueña de Alternative Souvenir, una tienda en la antigua ciudad de Yafo, compartió sus sentimientos con The Media Line.

"Siento de las calles que la gente está preocupada por estar aquí, por estar en Israel. La gente israelí está preocupada por estar especialmente en la antigua ciudad de Yafo. No sé qué pasará, pero estaremos aquí a pesar de todo", dijo. La amenaza de represalias de Irán ha profundizado aún más la crisis.

El impacto sentido en todas las industrias

Sadi, un taxista árabe israelí, describió la situación a The Media Line: "La gente no quiere venir al Medio Oriente en este momento; no se sienten seguros. ... Nunca he visto algo tan malo antes. Apenas estamos sobreviviendo."

Sin embargo, a pesar del miedo e incertidumbre, el espíritu de resiliencia sigue siendo fuerte. Yoel, un residente de Tel Aviv, dijo a The Media Line: "Hay miedo pero la gente de Israel es resiliente... estamos afuera y no hemos dejado de vivir."

Este momento único en la historia de Tel Aviv trae historias de todas las esferas de la vida. Mahmoud, un jerusalemita palestino visitando Yafo, expresó sus esperanzas de paz: "Cuando la guerra termine, todo puede volver a la normalidad." Yoav, un residente de Kiryat Shmona que se está quedando temporalmente en Yafo, hizo eco del sentimiento, compartiendo cómo la guerra ha impactado tanto a las comunidades judías como árabes: "Podemos vivir juntos fácilmente sin problemas políticos. El único problema son los radicales de ambos lados. Sin ellos, viviremos mejor."

Aunque la ciudad lidia con los efectos de la guerra, la gente de Tel Aviv sigue adelante. Turistas como Michael y Kyara de Francia describen una imagen compleja de Tel Aviv durante la guerra, donde la vida se siente a la vez familiar y perturbada. Aunque notaron tiendas cerradas y calles más tranquilas, su visita reveló una ciudad aún decidida a mantener su pulso.

Tanto para los locales como para los visitantes, el conflicto continuo ha llevado la vida diaria a un punto muerto. Sin embargo, como explora este video, la resistencia de la gente de Tel Aviv permanece intacta ante la incertidumbre, con la esperanza de que esta ciudad de vida pronto volverá a su vibrante estado.

