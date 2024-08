EE. UU.: Las negociaciones de rehenes en Doha no terminarán hoy, continuarán mañana

Las negociaciones de rehenes en Doha no terminarán el jueves y probablemente continuarán hasta el viernes, dijo a los reporteros en una sesión informativa virtual el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, ya que el destino de Oriente Medio parecía depender de los acontecimientos en Qatar.

"Dada la complejidad del acuerdo, no anticiparía salir de estas conversaciones hoy con un acuerdo", dijo Kirby, al intentar restar importancia a las expectativas con respecto a un anuncio de que se había finalizado un acuerdo para asegurar la liberación de los 115 rehenes restantes.

"De hecho, espero que las conversaciones continúen hasta mañana. Este es un trabajo vital. Los obstáculos restantes pueden superarse y debemos concluir este proceso", dijo.

Esperando un ataque de Irán

EE. UU. había anunciado las conversaciones el viernes pasado, ya que tanto Irán como Hezbolá habían amenazado con ataques de represalia contra Israel, lo que Washington temía que desencadenara una guerra regional. Desde entonces, Irán ha dicho que respetaría un acuerdo de rehenes, lo que EE. UU. cree que también llevaría a un alto el fuego permanente en la guerra de Gaza, que comenzó el 7 de octubre, así como a la violencia transfronteriza entre las FDI y Hezbolá en la parte norte del país. Un manifestante pro-israelí sostiene un cartel mientras los manifestantes se reúnen fuera de la Universidad de Columbia para exigir un alto el fuego y el fin de los ataques israelíes contra Gaza, durante el conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, durante una protesta e (credit: Reuters/Adam Gray)

Kirby dijo que el director de la CIA, William Burns, y el enviado especial Brett McGurk estaban representando a Estados Unidos en las conversaciones. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, también están participando. Sus países han sido los principales mediadores entre Israel y Hamas, desde que se secuestraron a 251 rehenes el 7 de octubre.

Todavía quedan unos 115 rehenes en Gaza. Funcionarios de Qatar, Egipto y Estados Unidos están hablando con el equipo israelí, dijo Kirby, mientras hacía referencia a la delegación liderada por el jefe del Mossad, David Barnea, que incluía al jefe de Shin Bet, Ronen Bar, al mayor general (res.) Nitzan Alon y al asesor de política de Netanyahu, Ophir Falk.

"Qatar y Egipto están, a su vez, mediando con Hamas", dijo Kirby.

Kirby dijo que "Qatar y Egipto están, a su vez, mediando con Hamas". "La reanudación de estas conversaciones es un paso importante, y en la antesala de esta reunión, ya habíamos reducido algunas brechas", dijo Kirby. "Hoy, estamos centrados en los detalles de la implementación del acuerdo", afirmó.

El acuerdo en tres fases

Tanto Israel como Hamas han aceptado el acuerdo marco en tres fases que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reveló el 31 de mayo, pero han insertado aclaraciones y detalles sobre cómo se ejecutaría el acuerdo.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se ha mantenido en los puntos de principio de que las FDI deben permanecer en los corredores de Filadelfia y Netzarim y que debe haber un número máximo de rehenes liberados en vivo en la primera fase del acuerdo. Se presume que hay 76 rehenes vivos retenidos en Gaza, y el acuerdo vería liberados a unos 33 cautivos vivos o muertos en la primera fase, que se llevaría a cabo en un período de seis semanas. El acuerdo, tal como está, deja abierta la pregunta de un alto el fuego permanente, un asunto que se decidiría entre la fase uno y la fase dos del acuerdo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El funcionario de Hamas, Sami Abu Zuhri, dijo a Reuters el jueves que el grupo está comprometido con el proceso de negociación y instó a los mediadores a asegurar el compromiso de Israel con una propuesta a la que Hamas accedió a principios de julio, la cual, dijo, pondría fin a la guerra y requeriría una retirada total de las tropas israelíes de Gaza. En una declaración conjunta emitida por Hamas el miércoles, junto con algunas facciones más pequeñas, reafirmaron las demandas pendientes que las facciones querían lograr con un acuerdo de alto el fuego.

El grupo dijo que las negociaciones deberían analizar formas de implementar lo acordado anteriormente para lograr un alto el fuego, una retirada de las fuerzas israelíes y poner fin al asedio. También deberían abordar la apertura de cruces fronterizos y la reconstrucción de Gaza, así como un acuerdo sobre la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros de seguridad y terroristas palestinos detenidos en cárceles israelíes. Reuters contribuyó a este informe.