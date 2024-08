La Policía de Israel utilizó mal sus fuerzas el 7 de octubre, revela investigación civil

No hubo fuerzas de las FDI asegurando el festival de música Nova; las FDI no proporcionaron seguridad regional; y mientras la policía asignó un equipo de YASAM (fuerzas especiales de la policía) para asegurar el evento, esta fuerza fue llamada a una incidente en Ofakim cuando comenzaron a caer cohetes el 7 de octubre, según el ex jefe de operaciones de la Policía de Israel y asistente jefe retirado Amnon Alkalay.

“Así que hubo una falta de fuerzas de seguridad apropiadas” en el lugar después de que las fuerzas especiales de la policía fueran llamadas, dijo Alkalay a la investigación no oficial del 7 de octubre el jueves.

“Quedaron algunos agentes de seguridad y oficiales allí. Algunos oficiales operativos, algunos menos [operativos],” explicó que algunos oficiales estaban inicialmente allí para mantener el orden público y dirigir el tráfico.

Las familias de aquellos asesinados el 7 de octubre, representantes de los kibutz atacados y grupos de la sociedad civil anunciaron la investigación el mes pasado. Uno de los principales objetivos del comité, compuesto por expertos legales y de seguridad, es iniciar la fundación de una investigación estatal, que fue rechazada por el escalón político de Israel.

La fuente de los problemas

Los problemas con la respuesta policial el 7 de octubre fueron resultado de su fracaso en aprender las lecciones de la Operación Guardián de los Muros en 2021, dijo Alkalay, añadiendo que esto fue parte de lo que lo motivó a hablar.

"Durante Guardián de los Muros también, el público pedía ayuda y nadie llegaba", dijo.

Hubo un mal uso de las fuerzas, un fracaso en utilizar todo el potencial de la fuerza policial y problemas con el mando y control, tanto en Guardián de los Muros como en la respuesta del 7 de octubre, explicó.

No estaba claro quién estaba al mando de la respuesta al ataque de Hamas al partido Nova, agregó Alkali.

Después de que se le pidió ayudar a dirigir a las fuerzas policiales hacia tres niñas escondidas cerca de la escena de la masacre de Nova, a Alkalay le dijeron los altos funcionarios de la policía que el comandante regional adjunto estaba a cargo. Posteriormente, descubrió la inexactitud de esta información. Luego le dijeron que otro comandante estaba a cargo antes de descubrir que esta persona tampoco estaba a cargo.

Alkalay señaló lo que él llamó "una falta de gestión razonable" de las fuerzas que respondían a los eventos en Ofakim y Sderot, enfatizando que, mientras que el ataque del 7 de octubre fue un evento catastrófico que fue muy difícil de manejar, acciones básicas como nombrar comandantes en diferentes regiones no ocurrieron.

Alkalay también mencionó la respuesta policial al ataque en Be'eri, diciendo que no podía entender por qué solo se enviaron dos jeeps de las fuerzas especiales al kibbutz.

"A las 11:00, llamé al comisionado de policía y le dije que estaban masacrando el Kibbutz Be'eri. Me devolvió la llamada por la tarde y me dijo que estaban enviando fuerzas. Por la tarde, enviaron dos jeeps YASAM, y todos los oficiales, menos uno, fueron asesinados."

"¿Por qué envían solo dos jeeps? Les estoy diciendo que están masacrando Beeri. No tiene sentido. ¿Dónde está todo el mundo?", preguntó.

The Jerusalem Post ha solicitado un comentario a la Policía de Israel.