IDF: La foto de Hamás del rehén asesinado es del cuerpo recuperado en noviembre

Un guardia de Hamas que presuntamente mató a un rehén israelí el lunes actuó "de manera vengativa" en contra de las instrucciones, anunció Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Al-Qassam de Hamas, en su canal de Telegram el jueves.

"Después de investigar la muerte de un prisionero enemigo a manos de su guardia, se descubrió que el guardia asignado actuó de manera vengativa en contra de las instrucciones después de recibir noticias del martirio de sus dos hijos en una de las masacres del enemigo", decía la declaración.

Abu Obeida agregó que el incidente "no representa nuestra ética al tratar con prisioneros" y que se darían instrucciones más estrictas a los guardias. Dijo que tales incidentes habían ocurrido dos veces.

Sin embargo, responsabilizó a Israel "totalmente de todo el sufrimiento y peligros a los que están expuestos sus [rehenes] como resultado del genocidio bárbaro contra [el pueblo palestino]."

Más tarde el jueves, las Brigadas Al-Qassam publicaron en su canal de Telegram una foto de un hombre cubierto de sangre y fallecido, cubierto con una sábana. La foto corresponde a un rehén que fue asesinado y cuyo cuerpo fue recuperado en una operación por las FDI y el Shin Bet a finales de noviembre, informó las FDI. La familia ha sido informada por representantes de las FDI.

La foto fue compartida con un subtítulo, en inglés y hebreo roto, llamando al asesinato del rehén un "desafortunado incidente".

Hamas puso la responsabilidad de la muerte en Israel, escribiendo como parte del subtítulo que "su brutalidad es un peligro inminente para sus prisioneros. El tiempo se está acabando".

Richel Zarfati, la madre de Ofir Zarfati, quien fue secuestrado y asesinado por Hamas y tuvo su foto publicada, dijo que "lo importante es que el equipo negociador haga todo lo posible para tener éxito y regresar a casa con un acuerdo".

Zarfati agregó que "hay 115 rehenes que deben regresar a casa: las vidas para la rehabilitación y los muertos para un entierro judío adecuado. Elijo no ver la imagen que Hamas publicó y recordar a Ofir como era: un hombre perfecto, guapo, sonriente, feliz, y no como Hamas decidió hacer en la despreciable guerra psicológica de hoy".

Primeros informes del incidente

El lunes, Abu Obeida anunció que un rehén retenido por Hamas en Gaza fue asesinado por el guardia asignado a él, y otras dos rehenes femeninas resultaron gravemente heridas.

El grupo terrorista formó un comité para investigar el incidente. El IDF dijo que, por el momento, carece de la inteligencia para confirmar o negar estas afirmaciones.

Reuters contribuyó a este informe.