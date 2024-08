Hamás busca mediación en Gaza basada en conversaciones pasadas

El grupo terrorista palestino Hamás afirmó el domingo que había pedido a los mediadores que presentaran un plan basado en conversaciones anteriores en lugar de entablar nuevas negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Afirmaron que habían aceptado la propuesta de los mediadores el 6 de mayo y acogieron con satisfacción la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta al grupo terrorista a aceptar un acuerdo de alto el fuego, pero luego acusaron a Israel de rechazarla y de decir que el país no se toma en serio un acuerdo de alto el fuego.

Hamás afirma que ha estado "deseoso de que los esfuerzos de los mediadores Egipto y Qatar tuvieran éxito para alcanzar un acuerdo de alto el fuego".

También ha afirmado haber "aportado toda la flexibilidad y positividad necesarias para alcanzar los objetivos e intereses de nuestro pueblo"."

Afirmando haber respondido a las negociaciones

Hamás afirmó haber respondido a las negociaciones propuestas el 2 de julio y pidió a los mediadores que presentaran un plan para poner en práctica lo que presentaron ese día basándose en las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden y en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. También instaron a los mediadores a presionar a Israel para que acepte lo que propusieron. Demonstrators pray near a mock coffin during a protest against the killing of Hamas chief Ismail Haniyeh in Iran, in Lebanon's capital Beirut, August 2, 2024. (credit: REUTERS/EMILIE MADI)

A continuación, Hamás acusa a Israel de "ir a más rondas de negociaciones o nuevas propuestas que den cobertura a la agresión de la ocupación y le den más tiempo para perpetuar la guerra de genocidio contra nuestro pueblo"."

Un alto funcionario israelí que participa en las negociaciones afirmó el domingo que el anuncio de Hamás es "un movimiento táctico en preparación de un posible ataque de Irán y Hezbolá y para intentar obtener mejores condiciones para el acuerdo", informó Walla.

El alto funcionario israelí añadió: "Si Hamás no acude a la mesa, seguiremos aplastando sus fuerzas en Gaza",

Reuters contribuyó a este informe.