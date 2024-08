Hamás rechaza oferta de 'puente' de EE.UU. mientras Blinken llega a Israel para negociar rehenes

Hamas rechazó la "propuesta de acercamiento" de Estados Unidos para ayudar a finalizar un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza, mientras el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, aterrizó en Israel el domingo por la noche en medio de una importante ofensiva diplomática por parte de la administración Biden para finalizar un acuerdo esta semana.

La "propuesta de acercamiento" estableció nuevas condiciones para el intercambio de rehenes por palestinos encarcelados en Israel, explicó Hamas al hacer referencia a prisioneros de seguridad palestinos y terroristas que serían liberados en el acuerdo. Otros acuerdos previamente alcanzados han sido retirados, añadió.

Hamas dijo que la propuesta estadounidense esencialmente corresponde al rechazo del primer ministro Benjamin Netanyahu a un alto el fuego permanente y a la negativa de permitir que las FDI se retiren completamente de Gaza.

El grupo terrorista habló después de que la oficina de Netanyahu publicara un comunicado que no dejaba lugar a dudas sobre la postura de Netanyahu en cuanto a la cuestión de un alto el fuego permanente, que ha sido una demanda clave de Hamas. Familiares de los rehenes y simpatizantes participan en una protesta para pedir su liberación en Tel Aviv (credit: REUTERS/SUSANA VERA)

La Oficina del Primer Ministro subrayó que Israel no ha renunciado a una de sus demandas más fundamentales, que se le permita seguir combatiendo a Hamas en Gaza hasta que expulse al grupo terrorista del enclave, un objetivo que aún no ha logrado completar diez meses después del inicio de la guerra.

Hamas ha insistido en que el acuerdo debe incluir un acuerdo israelí para un alto el fuego permanente.

Estados Unidos ha esperado sacar el acuerdo adelante con un acuerdo de ambas partes, de que la cuestión de un alto el fuego permanente se negociaría durante la primera fase del acuerdo.

Esa fase permitiría la liberación de entre 18 y 33 rehenes durante un período de seis semanas.

PMO dice que Hamas retira demandas

La Oficina del Primer Ministro dijo el domingo que Hamas había retirado esa demanda. Durante meses, hubo quienes afirmaron que "Hamas nunca aceptaría ceder en poner fin a la guerra como condición para un acuerdo", y propusieron ceder a la demanda de Hamas.

"Estaban equivocados entonces, y también están equivocados hoy. La Oficina del Primer Ministro ha insistido firmemente en esta demanda fundamental, que es vital para lograr los objetivos de la guerra, y Hamas ha cambiado de posición", declaró la Oficina del Primer Ministro.

También acusó que "Hay filtradores en serie que están dañando la capacidad de avanzar en un acuerdo". En particular, la Oficina del Primer Ministro destacó que Israel quiere retener los Corredores de Filadelfia y Netzarim.

"Incluso hoy, el Primer Ministro insiste en que permanezcamos en el Corredor de Filadelfia para evitar que los terroristas de Hamas se rearman", afirmó la oficina de Netanyahu.

Se habló de la importancia de garantizar que el máximo número de rehenes vivos regresen a Israel en la primera fase del acuerdo de tres fases que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó el 31 de mayo.

"El Primer Ministro seguirá trabajando para promover un acuerdo que maximice el número de rehenes vivos [a ser devueltos] y que permita lograr todos los objetivos de la guerra", subrayó la oficina de Netanyahu.

La Oficina del Primer Ministro emitió el comunicado después de un fin de semana en el que Estados Unidos e Israel expresaron optimismo de que la etapa final de las negociaciones de rehenes se llevaría a cabo en El Cairo el miércoles.

Netanyahu habló el domingo con el equipo que representará a Israel en esas negociaciones en El Cairo, con KAN informando que el mandato que dio a los negociadores era limitado.

Equipos israelíes de nivel profesional estaban en Doha y El Cairo el domingo para continuar las conversaciones para la liberación de los 115 rehenes restantes.

Egipto y Qatar, con la ayuda de Estados Unidos, han sido los principales mediadores para las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas, desde que el grupo terrorista lideró una invasión del sur de Israel el 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza. El director de la CIA, William Burns, mantuvo dos días de negociaciones en Doha que terminaron el viernes, con la participación de una delegación israelí de alto nivel liderada por el Jefe del Mossad, David Barnea, con el objetivo de cerrar las brechas entre Israel y Hamas sobre el acuerdo de rehenes.

Borrando las brechas

Durante esas conversaciones, que no incluyeron directamente a Hamas, Estados Unidos presentó lo que denominó una "propuesta de acercamiento", que, según dijo, eliminaba las brechas entre Israel y Hamas con respecto a la implementación de la propuesta del 31 de mayo.

Sin embargo, el comunicado de la Oficina del Primer Ministro reflejaba una postura israelí que no parecía haber diferido mucho de su postura antes de las conversaciones de Doha y después de las mismas.

Uno de los puntos de conflicto ha sido la insistencia de Israel en que debe seguir controlando una zona de amortiguamiento crítica entre Gaza y Egipto, conocida como el Corredor de Filadelfia, así como otra línea de seguridad en Gaza central conocida como el Corredor de Netzarim.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos acusó a Netanyahu de retrasar un acuerdo, una medida que va en detrimento de las vidas de los rehenes restantes en Gaza.

Se presume que de los 115 que aún quedan allí, 76 se presume que están vivos.

El foro recordó que el número máximo de rehenes vivos había sido liberado durante el primer acuerdo de rehenes en noviembre, cuando se liberaron 105, para destacar que un acuerdo era el mejor método para traer a los rehenes a casa.

"Nos gustaría recordarle al Primer Ministro que la mayoría absoluta de los rehenes fueron liberados en ese trato [de noviembre]", declaró el foro, agregando que desde entonces el gobierno ha fallado en cerrar un segundo acuerdo.

"Los 115 rehenes están esperando a que su país los traiga a casa. No permitiremos otro fracaso. Hasta que el último de los rehenes regrese a casa, se puede decir que el Estado de Israel y su líder no han hecho todo lo posible para devolverlos", dijo.

El portavoz de Hamas, Osama Hamdan, acusó a Netanyahu de no querer lograr un acuerdo en una entrevista con Al Jazeera.

Hubo un acuerdo, que Israel propuso y que Hamas aceptó, y luego Israel introdujo nuevas demandas en la propuesta.

Hamdan dijo que el acuerdo que apoyó ya en julio fue el propuesto por Biden el 31 de mayo y respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La respuesta de Israel a la aceptación de Hamas del acuerdo fue asesinar a su líder Ismail Haniyeh en Teherán, dijo.

Israel no ha asumido la responsabilidad de ese asesinato, pero se presume ampliamente que está detrás del asesinato de Haniyeh.

Israel ya había dicho que se retiraría de Netzarim y Philadelphi y ahora no quiere, dijo.

Hamas, dijo Hamdan, quiere un alto el fuego permanente y una retirada completa del ejército israelí de Gaza.

Israel quiere el derecho a atacar Gaza, incluso si hay un "intercambio de prisioneros" y eso es inaceptable, dijo Hamdan.

"Queremos expulsarlos de Gaza para asegurar la vida de los palestinos y no darles a los israelíes el derecho de atacar cuando quieran", enfatizó.

Netanyahu, a su vez, acusó a Hamas de negarse a aceptar el acuerdo y pidió una fuerte presión contra ellos.

"La presión debe dirigirse a Hamas y [su líder Yahya] Sinwar, no al Gobierno de Israel", dijo Netanyahu al inicio de la reunión semanal del gobierno en Jerusalén el domingo, subrayando su compromiso de liberar a los rehenes.

"Esta es una misión nacional de gran importancia", dijo Netanyahu a su gobierno.

"Estamos llevando a cabo negociaciones muy complejas en las que la otra parte es una organización terrorista asesina que es desenfrenada y obstinada", añadió.

Netanyahu se defendió contra las acusaciones de que ha puesto obstáculos en el camino del acuerdo, al basarse en algunos puntos de principio al explicar que era importante no ceder a todas las demandas de Hamas.

Israel está "realizando negociaciones y no un escenario en el que simplemente damos y damos".

"Hay cosas en las que podemos ser flexibles y hay cosas en las que no podemos ser flexibles, en las que insistiremos. Sabemos distinguir muy bien entre las dos", dijo.

"Junto con los grandes esfuerzos que estamos haciendo para devolver a nuestros rehenes, nos mantenemos en los principios que hemos determinado, que son vitales para la seguridad de Israel", añadió.

Israel ha mantenido su adhesión a la propuesta presentada en Washington, dijo, agregando que el obstáculo ha sido Hamas.

"Hasta ahora, Hamas ha sido completamente obstinado. Ni siquiera envió un representante a las conversaciones en Doha", dijo Netanyahu, añadiendo que "la presión militar y diplomática fuerte es la forma de asegurar la liberación de nuestros rehenes".