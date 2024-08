Medios israelíes revelan nuevas imágenes de secuestro de un rehén en Gaza

Aryeh Zalmanovich, de 86 años, fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz en la parte trasera de una motocicleta, rodeado por sus captores sentados delante y detrás de él, mostró nuevas imágenes publicadas por N12 el sábado.

El video y las fotografías se mostraron por primera vez durante la Edición de Noticias de Fin de Semana en N12, que arrojó luz sobre su captura.

En el video, mientras el grupo avanzaba por las calles, docenas de personas intentaron acercarse a la motocicleta. Algunos golpearon a Zalmanovich, y en el video, estaba visiblemente herido y tenía manchas de sangre en su ropa y una herida en la cabeza, señaló N12.

Se vio un tractor con matrícula israelí liderando la procesión.

Zalmanovich era un agricultor experimentado especializado en el cultivo de trigo en entornos desérticos. Cuando fue secuestrado el 7 de octubre, se escondía en una habitación segura cuando fue encontrado por los atacantes. Fue llevado sin sus lentes ni audífono.

La salud de Zalmanovich se deterioró en Gaza

Zalmanovich era viudo, padre de dos hijos y abuelo de cinco nietos. Según relatos compartidos por N12 de rehenes que luego fueron liberados, Zalmanovich enfrentó dificultades severas mientras estuvo detenido en Gaza.

תיעוד: רגעי חטיפתו של אריה זלמנוביץ׳ בן ה-86 לעזה, ב-7 באוקטובר. אריה נחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז ונרצח בשבי. מהקיבוץ נמסר: "אריה מובל על אופנוע, חבול בראשו, בעוד המון עזתי תוקף אותו באכזריות" >>> https://t.co/jHtCzyhyW4@yonatanraveh11 pic.twitter.com/Qfrl0Gq3Qe — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2024

Hamas previamente publicó un video a mediados de noviembre que mostraba a Zalmanovich en condición crítica. En el video, se le veía acostado en una cama conectado a un monitor y expresaba que no se sentía bien.

La familia de Zalmanovich pidió que el video no fuera difundido y que los reporteros no se pusieran en contacto con ellos para respetar su privacidad.

En imágenes posteriores, se le veía inmóvil y envuelto en una sábana blanca.

Kibbutz Nir Oz anunció oficialmente la muerte de Zalmanovich en cautiverio en diciembre. Su familia, después de ver las imágenes, aprobó su difusión al público para concienciar sobre su experiencia en Gaza.

Kibbutz Nir Oz emitió un comunicado oficial tras la publicación del video, en el que se declaraba: "Hoy fuimos expuestos a otro video del 7 de octubre, capturando los momentos brutales del secuestro de nuestro querido amigo, Aryeh Zalmanovich (86), desde su hogar en Kibbutz Nir Oz a las profundidades de los horrores de Gaza".

El video revela las escenas desgarradoras de Aryeh, con la cabeza herida, siendo arrastrado a una motocicleta, mientras una multitud violenta lo ataca salvajemente. Esta escalofriante grabación destaca el inmenso sufrimiento, tanto físico como emocional, soportado por nuestros cautivos, ahora durante más de diez agonizantes meses, a manos de sus despiadados captores.

Aryeh, una figura querida y amada en nuestro kibutz, nunca regresó a casa. Fue asesinado durante su cautiverio, mantenido en condiciones deplorables, privado de los medicamentos esenciales y la atención que tanto necesitaba desesperadamente. Su trágico destino nos recuerda que el tiempo se agota para los rehenes restantes.

El momento en que se ha publicado este video, a medida que nos acercamos a una ronda crítica de negociaciones, es una advertencia clara y urgente para todas las partes involucradas. Esta puede ser la última oportunidad para salvar las vidas de aquellos que aún están en cautiverio. Cada momento que pasa pone en peligro sus vidas, acercándolos más a una conclusión trágica.

Imploramos a todos los involucrados en las negociaciones: al primer ministro Benjamin Netanyahu, a los equipos de negociación y a todos los tomadores de decisiones, que reconozcan este momento crucial. No hay espacio para maniobras políticas o agendas personales.

Ahora es el momento de tomar decisiones valientes. Ahora es el momento de asegurar el regreso de todos los cautivos. El pueblo de Israel no perdonará a nadie que se interponga en el camino de un acuerdo que devuelva a nuestros seres queridos a casa.

No puede haber victoria sin los cautivos. Los vivos deben ser rescatados y restaurados, y los asesinados deben ser enterrados con dignidad.

Antes de su secuestro, él era activo e independiente y socializaba regularmente con agricultores más jóvenes. Su salud se deterioró después de su secuestro a Gaza, principalmente debido a la falta de acceso a sus medicamentos. Los rehenes liberados dijeron a N12 que él está sobreviviendo con una cantidad mínima de comida, como té y dos galletas.