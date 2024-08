Una madre habla: un hijo secuestrado y otro testigo de fallos en Be'eri

En las primeras horas del 7 de octubre, Alon Ohel, un talentoso músico de 22 años, llegó al Festival de Música Nova. Desde entonces, han pasado más de 290 días, incluido su cumpleaños. De las 240 personas que fueron tomadas como rehenes, él es uno de los 116 que permanecen en cautiverio de Hamas. Su madre, Idit Ohel, habló con The Media Line sobre Alon, cómo cambió su vida ese día y sus esfuerzos por traerlo de vuelta a casa.

TML: ¿Puede hablarnos sobre Alon?

Idit Ohel: Alon es simplemente una persona hermosa, siempre sonriente, siempre tratando de ser servicial y es sociable, ya sabes, todos los que lo conocen pueden hablar fácilmente con él y tiene muchos, muchos amigos. Le encanta la comida gourmet, los coches, cualquier cosa relacionada con los coches, y es pianista, le encanta tocar el piano y la música en general. Por eso fue a esa fiesta de NOVA ese día, planeaba tomar algunos cursos en la Escuela de Música Rimon, ese era uno de sus planes antes de ser secuestrado. Tiene 23 años, cumplió años el 10 de febrero, como rehén en Gaza.

TML: ¿Puedes contarnos qué experimentaste el 7 de octubre?

Idit Ohel: Estábamos en casa, Alon llegó al festival NOVA alrededor de las 5:30 de la mañana, estuvo allí solo por un par de horas, como una hora, y luego todo comenzó y tuvieron que huir, tenían que encontrar una forma de escapar y protegerse. Creo que nos despertamos por la mañana, mi esposo y yo, y fuimos con el perro a dar un paseo y mi padre nos llama y nos pregunta si sabemos dónde está Alon y le decimos que sí, que está en el festival NOVA y luego nos dice: "¿Sabes exactamente dónde está? Porque algo está ocurriendo allí". Así que volvemos a casa, abrimos las noticias y luego le enviamos un mensaje por WhatsApp y ese mensaje, lo escribe mi esposo, "¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Está todo bien?" Y él nos responde que está en un refugio antiaéreo y que está bien.

Luego mi esposo le envía un mensaje diciendo: "Ok, genial", hace eso y nos envía fotos para que podamos ver y eso fue todo, nunca nos envió fotos y hubo muchas cosas ese día pero al final mi esposo condujo todo el camino hasta el Hospital Soroka para tratar de encontrar a Alon porque en el refugio antiaéreo después de ser secuestrado fueron adentro de Hamás y dispararon a todos allí y las personas que sobrevivieron, solo hubo siete que sobrevivieron de las 27 personas que estaban allí, este hombre maravilloso que estaba tratando de encontrar a su hijo entró al refugio antiaéreo y llevó a quien estaba vivo, solo herido pero no muerto, al Hospital Soroka pero se llevó el teléfono de Alon consigo. Así que nos dejó el teléfono en el Hospital Soroka, cuando mi esposo estaba allí llamó a su amigo del ejército diciéndole que estábamos pasando por un gran desafío y necesitamos su ayuda.

Alon Ohel (credit: Courtesy)

Unas dos horas más tarde, cuando mi esposo estaba regresando a casa, llamó y dijo que Alon había sido secuestrado. Creo que unas dos semanas después obtuvimos imágenes del secuestro de lo que Hamas tomó ese día, así que pudimos ver que Alon fue llevado, fue secuestrado vivo y eso es algo que aún tenemos con nosotros hoy, sabiendo que fue secuestrado vivo.

TML: Desde que Alon fue secuestrado el 7 de octubre, ¿han tenido alguna noticia de él tal vez de otros rehenes que fueron liberados o rescatados por las FDI?

Idit Ohel: No, no, la mayoría de los rehenes que regresaron no fueron secuestrados de donde Alon fue secuestrado, así que no lo vieron, ninguno de los que regresaron lo vio a él ni a los demás con los que fue secuestrado que yo sepa. Fue secuestrado, no fue el único que fue secuestrado ese día, había cuatro con él que fueron secuestrados así que ninguno de ellos vio a ninguno de los demás, lamentablemente.

TML: ¿Cuánto apoyo están recibiendo del gobierno?

Idit Ohel: Hay funcionarios del gobierno como trabajadores sociales y cosas así. Son realmente útiles y están tratando de hacer lo mejor posible y estar con nosotros en todo. Si necesitamos algo, nos ayudarán y están los políticos, que son diferentes.

Los políticos son otra historia. No es fácil, no recibo mucho apoyo de ellos. Sí, a veces me reúno con ellos pero no es que tengan algo que decir o... Hemos estado en diferentes reuniones durante los últimos nueve meses y medio, no es que estas reuniones lleguen a ninguna parte porque el gobierno, es decir los políticos que están a cargo de todo esto. No están cooperando mucho con nosotros. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Con el tiempo comprendes que a veces mi hijo no es tan importante para el gobierno, los políticos del gobierno, quiero decir. Ya han pasado nueve meses y medio, casi 10 desde el secuestro y es agotador.

TML: ¿Está insatisfecha con el compromiso del gobierno de devolver a los rehenes?

Idit Ohel: Inicialmente, no quería creer esto. Pero con el tiempo, está claro que la política a menudo tiene prioridad sobre las vidas humanas, incluida la de mi hijo. Sus índices de aprobación son más importantes. Esta realización es difícil de aceptar porque implica que el gobierno no está haciendo lo suficiente por sus ciudadanos. Lamentablemente, si esto es cierto, tal vez no deberíamos estar aquí en este país. Nuestra situación en Israel es realmente difícil. Creo que es posible resolverlo y traer a todos los rehenes a casa, así que tengo esperanza pero también un poco de escepticismo. Este es el momento de hacerlo: el liderazgo del país necesita hacer su trabajo, firmar un acuerdo y traer de vuelta a los rehenes.

TML: ¿Cómo ha cambiado tu rutina desde el 7 de octubre?

Idit Ohel: Antes del 7 de octubre, trabajaba como maestra. Desde entonces, mi esposo y yo nos hemos dedicado a traer a Alon a casa. Asistimos a reuniones y abogamos por él de todas las formas posibles. Estamos pidiendo ayuda a todos los que podemos y les pedimos que sean nuestra voz y traigan a nuestros rehenes a casa. Todo lo que hacemos es para traerlo de vuelta y darle un hogar cuando regrese. Construimos nuestro país para que él tuviera un lugar al que regresar y poder vivir juntos. Alon no es solo mi hijo. Es hijo de todo Israel, y debemos hacer todo lo posible para traerlos de vuelta. No se trata solo de Alon; se trata de estar unidos y abogar por lo correcto.

Algunos miembros del Knesset no están dispuestos a firmar un acuerdo para la liberación de los rehenes, pero no tienen hijos en Gaza, por lo que sus prioridades son diferentes. Los políticos a menudo piensan en política y beneficio personal en lugar del bienestar de la comunidad. Pero a veces, debes ir más allá de ti mismo, y a veces, debes renunciar a algo de ti mismo por otra persona. Cuando ocurrió el 7 de octubre, fue su mandato en el Knesset, no el de otra persona. No puedes cerrar los ojos y pretender que los problemas no sucedieron; ya que sucedió en tu terreno, no puedes decir: 'No me importa'. Ya no te importaba antes.

Estoy hablando ahora del año antes del secuestro. El hermano de Alon estuvo en Be'eri durante todo el año, haciendo trabajo voluntario allí antes de unirse al ejército. Dos veces ese año, tuvieron que huir de Be'eri, llevándose a toda la comunidad, una vez al Mar Muerto y luego a Eilat, debido a los cohetes; no era seguro allí, un año antes del 7 de octubre en Be'eri. El gobierno no hizo nada más. A nadie le importaba entonces, así que creo, 'Haz tu trabajo ahora'. La gente lo puso ahí para representarnos, pero hoy, supongo que eso no significa mucho. La gente está allí solo por el poder, no para hacer lo que deben hacer. Esta noche es una noche muy estresante, y Netanyahu hablará en Washington, DC.

Antes de esto, nunca me hubieras escuchado hablar de política, y nunca hablaría sobre por qué sucedieron las cosas.

TML: ¿Te gustaría compartir un mensaje final?

Idit Ohel: Sé que Alon va a regresar. Lo sé. Para mí, solo estoy mirando hacia adelante y haciendo todo lo posible para asegurarme de que esto suceda de mi parte. Pero no es suficiente. Necesitamos que todos en este país y en el extranjero entiendan que para que los rehenes regresen a casa, necesitamos verlo, ser parte de ello, tomar acción. Cada ciudadano de Israel puede hacerlo. Puede que no crean que tienen algo que hacer, pero sí lo tienen. Hay muchas cosas que pueden hacer para ayudar a traerlos de vuelta. Ir a la Plaza de los Rehenes, escribir un texto en redes sociales, compartir sus voces. Se trata del futuro y de abogar por lo que es correcto. No es solo por los rehenes; es por todos. Tenemos que asegurarnos de que todos lo sepan.

TML: Tus palabras son muy conmovedoras y poderosas y realmente aprecio esta oportunidad de entrevistarte.

Idit Ohel: Gracias.